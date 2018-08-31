Ещё
М. Дегтярев предложил ежегодно выплачивать 20 тыс. руб. московским семьям на подготовку детей к школе
Далее:
Читайте также:
Ещё

М. Дегтярев предложил ежегодно выплачивать 20 тыс. руб. московским семьям на подготовку детей к школе 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Кандидат на должность мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил ввести единовременную субсидию в размере 20 тыс. руб. для столичных семей с детьми-школьниками, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Чтобы помочь московским семьям, я считаю, должна быть учреждена специальная субсидия, особенно для матерей-одиночек и отцов-одиночек, многодетных семей, чтобы помочь собрать ребенка в школу. Единовременная субсидия размером 20 тыс. руб. перед 1 сентября — это совершенно оправданно. Такие деньги в московском бюджете есть. Я уверен, что с 2019 г. можно найти деньги на поддержку семей с детьми, у которых невысокие доходы», — заявил М. Дегтярев.
По его словам, семьи с детьми-школьниками в Москве должны получать больше государственной поддержки, поскольку вынуждены больше половины семейного бюджета тратить на детей. «Сегодня мы с супругой собрали нашего второклассника, и я могу сказать, что это достаточно затратно. Нам легче, потому что у нас трое сыновей, и костюм, который уже мал старшему сыну, переходит среднему, потом — младшему. 15-30 тыс. руб. для покупки новой формы, нового спортивного костюма, двух пар обуви, ранца и канцтоваров, в принципе, достаточно. Но хотелось бы, чтобы это все было более доступно», — добавил М. Дегтярев.
Кандидат в мэры отметил, что зафиксировал рост цен на товары для школьников на 15-20%. «В прошлом году при подготовке старшего сына к 1 классу мы потратили меньше денег в этом же магазине. Могу сказать, что даже нам трудно, около половины нашего бюджета уходит на детей, даже больше», — заключил М. Дегтярев.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Приезжую с Украины задержали после оставления грудного ребенка на детской площадке в Зеленограде А.Воробьев: Около 100 школ планируют начать строить в Подмосковье в марте-апреле 2019 г. Минпросвещения создало рабочую группу по совершенствованию законодательства по защите прав сирот
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов8
Красавицы в бикини показали, как нужно позировать3
Климова решилась на шокирующую откровенность
«Будешь локоточки кусать, Иуда»
Звезды, любящие выкладывать пикантные фото в Сеть2
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение