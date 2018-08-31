М. Дегтярев предложил ежегодно выплачивать 20 тыс. руб. московским семьям на подготовку детей к школе

«Чтобы помочь московским семьям, я считаю, должна быть учреждена специальная субсидия, особенно для матерей-одиночек и отцов-одиночек, многодетных семей, чтобы помочь собрать ребенка в школу. Единовременная субсидия размером 20 тыс. руб. перед 1 сентября — это совершенно оправданно. Такие деньги в московском бюджете есть. Я уверен, что с 2019 г. можно найти деньги на поддержку семей с детьми, у которых невысокие доходы», — заявил М. Дегтярев.

По его словам, семьи с детьми-школьниками в Москве должны получать больше государственной поддержки, поскольку вынуждены больше половины семейного бюджета тратить на детей. «Сегодня мы с супругой собрали нашего второклассника, и я могу сказать, что это достаточно затратно. Нам легче, потому что у нас трое сыновей, и костюм, который уже мал старшему сыну, переходит среднему, потом — младшему. 15-30 тыс. руб. для покупки новой формы, нового спортивного костюма, двух пар обуви, ранца и канцтоваров, в принципе, достаточно. Но хотелось бы, чтобы это все было более доступно», — добавил М. Дегтярев.

Кандидат в мэры отметил, что зафиксировал рост цен на товары для школьников на 15-20%. «В прошлом году при подготовке старшего сына к 1 классу мы потратили меньше денег в этом же магазине. Могу сказать, что даже нам трудно, около половины нашего бюджета уходит на детей, даже больше», — заключил М. Дегтярев.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.