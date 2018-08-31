Дончане принесли цветы и игрушки к памятнику детям, убитым ВСУ. Фоторепортаж

За день до начала учебного года в столице Донецкой Народной Республики почтили память десятков детей, погибших за годы войны в Донбассе. К памятнику с именами убитых ВСУ мальчиков и девочек и арке, скованной из осколков боеприпасов и гильз, пришли люди с цветами, плюшевыми игрушками, а еще с болью в сердце, которую никогда не излечить.

Аллея ангелов — так называется это место в Донецке. Здесь скорбят о самых страшных жертвах войны, длящейся уже пятый год. Ничего ужасней нет, чем гибель детей. Они стали жертвами дикого киевского режима, решившего поставить Донбасс на колени. Эти дети никогда не пойдут в школу, не повзрослеют, не создадут семьи, не будут нянчить своих детей и внуков.

Такие преступления не забывают и не прощают. Очень скоро наступит момент, когда злодеи понесут заслуженную кару.

А пока поминаем детей Донбасса, которые никогда не услышат первый звонок.