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Поклонников умилило фото дочерей Басты
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Поклонников умилило фото дочерей Басты 

Letidor.ru 26 минут назад
Фото: Letidor.ru
В Сети продолжают выяснять, на кого больше похожи девочки.
Супруга рэпера Басты Елена Пинская-Вакуленко порадовала поклонников трогательным фото своих детей. В кадре дочки звездной пары Маша и Василиса стоят в обнимку друг с другом. Поклонников растрогало фото девочек.
sisters❤️
Публикация от Елена Пинская-Вакуленко (@elena_pinskayavakulenko_)
31 Авг 2018 в 12:10 PDT  «Какие красивые сестры 🎈❤👌👍😍💃💃», «В обеих вижу Васин мудрый взгляд», «Слева Лена, справа Вася:)», «Такие милашки», «Папина банда 😁», «Космические малышки 😍», «Милость фотки зашкаливает 😍», «Крутыши💣», — отреагировали подписчики в Instagram.
Кстати, на днях жена Басты рассмешила поклонников распиской дочери по уходу за котом. Елена Пинская-Вакуленко показала фото ценного семейного документа. Ее старшая дочка Маша всеми силами уговаривает родителей завести котенка. Восьмилетний ребенок уже пошел на серьезный шаг: девочка написала расписку, что берет на себя всю ответственность по уходу за питомцем. Поклонники звездной семьи оценили клятвы Маши.
Публикация от Елена Пинская-Вакуленко (@elena_pinskayavakulenko_)
23 Авг 2018 в 1:08 PDT  «Умница какая, сразу видно мотивирована и хочет питомца, готова нести ответственность, это характер! Такие дети, редкость…», «Ну класс! У ребенка с детства — ответственность! Серьезный подход! Молодцы», «Господи! Этому документу нет цены!», «Невозможно отказать🐱🐈🐱🐈🐱🐈🐱🐈🐱🐈», «Не заверили у нотариуса? 😱», «А почерк-то какой красивый!», «🤣🤣🤣 Это нужно сохранить и лет через 15 показать! Это очень смешно! 👍👍👍👍👍» — прокомментировали подписчики в Instagram.
Напомним, что Василий Вакуленко женат на Елене Пинской с 2009 года. У пары растут две дочери. Старшая Мария родилась в декабре 2009 года, а младшая Василиса — в январе 2013 года.
Публикация от Елена Пинская-Вакуленко (@elena_pinskayavakulenko_)
9 Ноя 2017 в 11:02 PST  Отметим, что рэпер очень любит свою семью и периодически посвящает родным свое творчество. Например, в декабре он представил свою новую песню и клип на нее под названием «Папа What's Up». В песне можно услышать голос старшей дочери Басты Маши Вакуленко — девочка исполняет часть трека. А в самом клипе можно увидеть не только Машу, но и ее сестру Василису и маму девочек — Елену. В песне и ролике Баста поет о том, что не только ему, но и многим другим отцам приходится проводить много времени вдали от семьи, а потому общаться с детьми и женами удается часто лишь с помощью мессенджеров и соцсетей.
Публикация от Елена Пинская-Вакуленко (@elena_pinskayavakulenko_)
21 Мар 2018 в 7:50 PDT  Кстати, недавно жена Басты показала свои детские фото. В день рождения Елена Пинская решила поделиться архивными снимками. А подписчики заметили, что ее дочки очень похожи на маму.
Публикация от Елена Пинская-Вакуленко (@elena_pinskayavakulenko_)
22 Июл 2018 в 11:40 PDT  «Дочки-то, оказывается, ну ваша копия!», «Ну вот теперь-то все понятно! Девчонки — ваши копии!❤️», «Леночка! Одно лицо с Машей!», «Интересно — в детстве на вас больше Василиска похожа, в юности Маша», — комментирует публика.
Публикация от Елена Пинская-Вакуленко (@elena_pinskayavakulenko_)
23 Май 2018 в 1:36 PDT  Елена Пинская-Вакуленко часто показывает семейные фото. Звездная мама очень любит своих детей. Иногда она рассказывает забавные истории о дочках. Недавно жена Басты показывала, как младшая девочка ищет в ее сумке конфеты, но не находит.
Публикация от Елена Пинская-Вакуленко (@elena_pinskayavakulenko_)
29 Июл 2018 в 12:21 PDT  Доброе утро, пока мама позирует, а Маша фотографирует, Василиса времени даром не теряет😂 надеется найти в моей сумке что-нибудь сладкое… но, не тут то было😇 Первый месяц отпуска дети дорвались до мороженого и съедали по 3-4 порции, я молчу о десертах и круасанах… поэтому сейчас не больше 2х «сладюшек» в день. Представляете, как мне не просто держать оборону?!🙈 за все «услуги» требуют конфеты😂 в том числе и за хорошее поведение😂 «забастовка, беспорядки, дети требуют шоколад!» 😂Интересно, а вкусовые пристрастия формируются с детства или это на генетическом уровне закладывается и сдерживай, не сдерживай, как только появится возможность, они дорвутся до сахара во всех его проявлениях? 🧐
— делилась с поклонниками Елена Пинская-Вакуленко.
Фото: Instagram @elena_pinskayavakulenko
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