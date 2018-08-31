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Следственные органы в Мордовии устанавливают обстоятельства гибели трех рабочих в канализационном колодце
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Следственные органы в Мордовии устанавливают обстоятельства гибели трех рабочих в канализационном колодце 

Эхо Москвы + ещё 4 13 часов назад
Следователи на месте происшествия допрашивают свидетелей и очевидцев. Как передает Интерфакс, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Точную причину смерти должна установить экспертиза.
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