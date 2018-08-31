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Осуждённого за аборт ребёнка помиловали
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Осуждённого за аборт ребёнка помиловали 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Индонезийский суд помиловал 15-летнюю жительницу острова Суматра за аборт. Однако мать ребёнка, которая помогала ей осуществить прерывание беременности, всё ещё находится в под стражей, сообщает "Лента.ру".
Ранее судьи приговорили ребёнка к 6 месяцам тюрьмы за проведение аборта. Однако теперь чиновники встали на её сторону, так как девочка забеременела из-за насилия со стороны брата, и было решено изменить меру наказания.
По информации журналистов, девочка выпила специальный отвар на 7 месяце беременности, после чего у неё произошёл выкидыш. Тело малыша закопали во дворе около дома. Однако весной его нашли местные жители, которые сообщили в полицию.
Известно, что брата-насильника посадили всего на 2 года.
В Индонезии аборт разрешён исключительно в случаях изнасилования и только на ранних стадиях беременности.
Фото: Depositphotos / Subbotina
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