Осуждённого за аборт ребёнка помиловали

Индонезийский суд помиловал 15-летнюю жительницу острова Суматра за аборт. Однако мать ребёнка, которая помогала ей осуществить прерывание беременности, всё ещё находится в под стражей, сообщает "Лента.ру"

Ранее судьи приговорили ребёнка к 6 месяцам тюрьмы за проведение аборта. Однако теперь чиновники встали на её сторону, так как девочка забеременела из-за насилия со стороны брата, и было решено изменить меру наказания.

По информации журналистов, девочка выпила специальный отвар на 7 месяце беременности, после чего у неё произошёл выкидыш. Тело малыша закопали во дворе около дома. Однако весной его нашли местные жители, которые сообщили в полицию.

Известно, что брата-насильника посадили всего на 2 года.

В Индонезии аборт разрешён исключительно в случаях изнасилования и только на ранних стадиях беременности.

Фото: Depositphotos / Subbotina