Аскольд Запашный сыграет в «Устами младенца» с Максимом Коноваловым

В новом выпуске интеллектуального шоу «Устами младенца» встретятся звездные семьи Аскольда Запашного Максима Коновалова , чтобы дойти до финала и побороться за главный приз! А также в эфире программы появится еще один представитель известной цирковой династии — Эдгар Запашный , в совершенно неожиданном амплуа.

Участники программы разделятся на две команды: Светлана Трубанчук и Максим Коновалов против Аскольда и Элен Запашных. Светлана в детстве мечтала быть певицей, а стала экономистом и кастинг директором. Актер театра и кино Максим Коновалов, знакомый многим по фильму «Бумер», в 12 лет имел свой огород и грезил мечтами о фермерстве. Элен хотела стать атаманшей, подражая любимой героине из мультфильма «Бременские музыканты».

Программа «Устами младенца» на протяжении долгих лет помогает взрослым больше узнавать о своих детях. Участники шоу соревнуются между собой в угадывании слов, вся сложность и комичность состоит в том, что слова объясняют малыши, только начинающие познавать окружающий мир.

В ходе игры взрослым предстоит пройти три этапа — «Рассуждалки», «Обгонялки» и «Побеждалки». Задача детей в первых двух этапах — объяснить, заданное слово, второй этап рассчитан на быструю смекалку взрослых, в финале сыграет тот, чья команда наберет большее количество баллов. В «Побеждалках» взрослые и дети меняются местами, теперь уже малышам предстоит понять объяснения взрослого. Тот участник, который сможет заговорить на языке детей и разъяснить им слова, выиграет специальный приз.

Съемки программы проходят в новой студии, оснащенной огромным экраном, на котором демонстрируются видео послания малышей. Попробовать свои силы в проекте «Устами младенца» могут как обычные семейные пары, так и звезды шоу-бизнеса.