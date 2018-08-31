Ещё
Минпросвещения разработало образовательную программу для дошкольников с аутизмом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минпросвещения разработало образовательную программу для дошкольников с аутизмом 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Минпросвещения научит детей с аутизмом самостоятельности.
Министерство представило официальную программу для дошкольников с аутизмом. Она поможет малышам научиться самостоятельности, таким образом дети будут меньше зависеть от родителей, а также впоследствии им будет легче интегрироваться в общество, — передают «Известия». Программа включает в себя обучение базовым навыкам: дети научатся самостоятельно держать столовые приборы, чашки, чистить зубы, одеваться и тому подобное. Кроме этого, методика поможет обучить дошкольников последовательным действиям, что поможет планировать поведение малышей. Для этого дети будут развивать моторику: нанизывать бусы, собирать дома из блоков, пирамиды, выстраивать порядок картинок.
В программе уделено внимание и физическому здоровью детей. Малыши с аутизмом будут прыгать, катать мяч, плавать. Тестирование программы начнется с 1 сентября этого года. После тестирования системы, которая продлится до 1 января 2020-го, документ будет доработан и размещен в Реестре примерных основных общеобразовательных программ.
Фото: shutterstock.com
Letidor.ru: последние новости
Анастасия Шубская призналась, что не платила за роды в США Маша Макарова из группы «Маша и Медведи»: «Я мечтаю о восьмерых детях» 5 историй советских вундеркиндов, которых не пожалела жизнь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов8
«От нее просто воняло»: истинные причины увольнений8
«Будешь локоточки кусать, Иуда»27
Красавицы в бикини показали, как нужно позировать8
Звезды, любящие выкладывать пикантные фото в Сеть
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение