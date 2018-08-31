Минпросвещения разработало образовательную программу для дошкольников с аутизмом

Минпросвещения научит детей с аутизмом самостоятельности.

Министерство представило официальную программу для дошкольников с аутизмом. Она поможет малышам научиться самостоятельности, таким образом дети будут меньше зависеть от родителей, а также впоследствии им будет легче интегрироваться в общество, — передают «Известия» . Программа включает в себя обучение базовым навыкам: дети научатся самостоятельно держать столовые приборы, чашки, чистить зубы, одеваться и тому подобное. Кроме этого, методика поможет обучить дошкольников последовательным действиям, что поможет планировать поведение малышей. Для этого дети будут развивать моторику: нанизывать бусы, собирать дома из блоков, пирамиды, выстраивать порядок картинок.

В программе уделено внимание и физическому здоровью детей. Малыши с аутизмом будут прыгать, катать мяч, плавать. Тестирование программы начнется с 1 сентября этого года. После тестирования системы, которая продлится до 1 января 2020-го, документ будет доработан и размещен в Реестре примерных основных общеобразовательных программ.

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