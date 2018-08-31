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8 полицейских-коллег стали родителями одновременно
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8 полицейских-коллег стали родителями одновременно 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
В полицейском отделе небольшого городка на севере Кентукки произошёл настоящий беби-бум. 8 полицейских стали родителями с разницей в несколько месяцев, сообщает «Мэил.ру».
Как рассказал один из молодых папаш, однажды в отделении кто-то признался, что вскоре станет отцом. На это несколько коллег друг за другом ответили: «И я стану!». Тогда полицейские поняли, что расписание дежурств придётся серьёзно изменить.
В течение нескольких месяцев в небольшом отделе появилось 7 молодых отцов и одна молодая мать. У каждого родилось по одному ребёнку, причём мальчиков и девочек оказалось одинаковое количество.
Как только малыши немного подросли, полицейские сделали совместную фотографию, на которой держали своих деток, стоя в шеренге. Как признались в отделе, они решили сделать необычную фотографию, чтобы передать привет пожарной части из Оклахомы, в которой за год появилось 7 молодых родителей.
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Фото: Erlanger Police Department
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