8 полицейских-коллег стали родителями одновременно

В полицейском отделе небольшого городка на севере Кентукки произошёл настоящий беби-бум. 8 полицейских стали родителями с разницей в несколько месяцев, сообщает «Мэил.ру».

Как рассказал один из молодых папаш, однажды в отделении кто-то признался, что вскоре станет отцом. На это несколько коллег друг за другом ответили: «И я стану!». Тогда полицейские поняли, что расписание дежурств придётся серьёзно изменить.

В течение нескольких месяцев в небольшом отделе появилось 7 молодых отцов и одна молодая мать. У каждого родилось по одному ребёнку, причём мальчиков и девочек оказалось одинаковое количество.

Как только малыши немного подросли, полицейские сделали совместную фотографию, на которой держали своих деток, стоя в шеренге. Как признались в отделе, они решили сделать необычную фотографию, чтобы передать привет пожарной части из Оклахомы, в которой за год появилось 7 молодых родителей.

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Фото: Erlanger Police Department