Отец в последний момент спас падающего вниз головой ребенка

В США отец успел в последнюю секунду поймать выпавшего из кроватки ребенка. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Ролик был снят на домашнюю камеру видеонаблюдения.

В начале видео ребенок встает в детской кроватке. Услышав это, в комнату заходит отец и включает свет. Неожиданно мальчик решает вылезти, перебирается через бортик и падает головой вниз. Отцу удается поймать его в сантиметрах от пола. После этого он обнимает и утешает перепуганного сына.

В мае сообщалось о группе водителей службы доставки из Китая, поймавшей в простыню выпавшего из пятого этажа мальчика. Ребенок выжил, но сломал правую ногу.