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Отец в последний момент спас падающего вниз головой ребенка
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Отец в последний момент спас падающего вниз головой ребенка 

Lenta.ru 1 час назад
В США отец успел в последнюю секунду поймать выпавшего из кроватки ребенка. На видео обратило внимание издание Daily Mail.
Инцидент произошел в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Ролик был снят на домашнюю камеру видеонаблюдения.
В начале видео ребенок встает в детской кроватке. Услышав это, в комнату заходит отец и включает свет. Неожиданно мальчик решает вылезти, перебирается через бортик и падает головой вниз. Отцу удается поймать его в сантиметрах от пола. После этого он обнимает и утешает перепуганного сына.
В мае сообщалось о группе водителей службы доставки из Китая, поймавшей в простыню выпавшего из пятого этажа мальчика. Ребенок выжил, но сломал правую ногу.
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