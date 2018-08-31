Первое сентября: пять волшебных фраз для вашего ребенка

Стартует новый учебный год. Кто-то из детей встречает его с радостью, мечтает встретиться с друзьями, узнать, что собой представляют новые предметы, познакомиться с учителями и ощутить задор при столкновении с необычными вызовами. А у кого-то окончание летней вольницы вызывает тревогу, переживания, сомнения в своих силах, страхи. Между тем, нашим детям было бы в сотни раз легче справляться с трудностями и достигать своих вершин, если бы мамы и папы взяли за правило регулярно говорить им всего несколько волшебных слов. Точнее, фраз, которые окрыляют, поддерживают и дают силы двигаться дальше.

Я в тебя верю

Это необыкновенно мотивирующая фраза. Когда родители произносят ее, они сообщают своему ребенку, что он достоин победы, что успех совсем рядом и уже ждет его. Ведь в глазах ребенка родители почти всесильны. Они большие, умные, и раз они верят в него, значит уже знают, что он со всем справится. Это же очевидно! Одна только эта фраза словно удваивает возможности ребенка и его собственную веру в себя.

«Очень важно умение верить и мудро сопровождать ребенка в его начинаниях и делах: не требуя больше, чем он может, не делая за него и вместо него, помогая ему идти самому по жизни. Если ребенок пробует воплощать свои замыслы и мечты, а мы поддерживаем его, — он однажды станет тем, кем мечтает быть», — говорит детский психолог Ольга Баленко.

«Мудрая родительская поддержка может заключаться в том, чтобы понять желание школьника и помочь ему выстроить реальный и посильный путь достижения цели. Все это возможно в диалоге с ребенком. Разговаривайте, расспрашивайте, мягко наставляйте, помогайте ему понять, как он может двигаться по своей детской жизненной тропе и решать встающие на ней задачи», — считает эксперт.

Я горжусь тобой

Какими бы ни были достижения наших детей, всегда можно найти, за что их похвалить. Даже если победа не настолько внушительна, как вам бы хотелось, не надо усугублять огорчение ребенка. Поддержите его!

Расскажите ему, что вы видите его, пусть и небольшое, достижение, что оно вызывает у вас искреннюю радость, а не кислую мину разочарования. Даже если ребенок потерпел фиаско, можно похвалить его за волю к победе, за то, как он «держал удар», когда выяснил, что проиграл.

Похвала родителей — крылья, которые нужны ребенку, чтобы научиться летать, научиться достигать своих вершин и ничего не бояться. Еще бы, ведь за его спиной такая сила — поддержка родителей и энергия их любви!

Ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку

«Я рядом. Если тебе трудно, ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку». Эти слова просто необходимы вашему ребенку. «Надо не только вселять в школьника уверенность в себе, — говорит психолог Анастасия Рагулина. — Но при этом надо не бросать его в сложных ситуациях, замечать их, быть рядом и открытым к тому, чтобы помочь, поддержать, стать опорой».

Расскажите своему ребенку, что он может рассчитывать на вашу помощь абсолютно во всех жизненных ситуациях. Это касается не только учебы, но даже возможных проступков ребенка. Что бы он ни совершил, он должен не бояться рассказать вам об этом, ничего не скрывая. И знать, что вы будете стоять за него горой, отвоевывая у всего мира, даже если сперва и отругаете.

В этом ваш ребенок должен быть абсолютно уверен, и особенно важно это для подростков. Тогда в их жизни не будет таких безысходных ситуаций, когда дети боятся признаться в совершенном проступке и запутываются еще больше.

Ты имеешь право ошибаться

Ошибки, как и удачи — неизменные спутники любого движения вперед. Если ребенок расстроен своим неуспехом, не говорите ему, что это ерунда. Ведь для него это так серьезно! Важно объяснить ему, что неудача не означает, что он плохой. И уж конечно вы будете любить его не меньше.

Просто дайте ему свое сопереживание. Хорошо, если вы сумеете рассказать ребенку о своих детских и взрослых ошибках, о том, как вы, испытав крах, все же справились с ситуацией. И даже о том, как с чем-то у вас не получилось справиться. Это снизит градус его собственных переживаний. Пусть знает, что неудачи и ошибки бывают у всех, и пусть убедится, что теперь вы можете если не посмеяться над своими прошлыми промахами, то рассказать о них без боли. Тогда его собственный неуспех покажется ему менее трагическим.

Расскажите своему школьнику, что он не обязан всегда быть самым успешным, вы все равно будете его любить. А еще — что ошибки в его жизни будут, и это даже хорошо, ведь это признак того, что он ищет свои собственные пути. Со временем ребенок научится спокойнее относиться к ошибкам, и будет справедливо считать их своим опытом.

Ты сможешь, если захочешь

Фото: Алан Кациев

Мало сообщить ребенку, что вы верите в него. Надо рассказать, как именно происходит взросление, и почему то, что ребенок не умел раньше, становится для него легким потом. Напомните, как он учился кататься на велосипеде, на роликах, на лыжах. Важно, чтобы он на понятных примерах убедился, что то, что не получается у него сейчас, получится потом.

Донесите до школьника простую мысль, что перед началом нового дела тревоги и сомнения испытывают даже взрослые. Важно рассказать об этом ребенку, чтобы он не думал, что это только он один чувствует неуверенность в себе. Научите его не стесняться своего страха, а преодолевать его. Напомните, что ему и раньше много раз было страшно, но он сумел одержать победу над этим чувством. Сможет и теперь, и еще много-много раз, если собирается взрослеть и становиться самостоятельным.

Подберите индивидуальный ключик

Но все мотивирующие фразы, которые тут описаны, это только верхушка айсберга. На самом деле, в реальной жизни все сложнее, а фраз, которые мы говорим своим детям, чтобы мотивировать их на свершения, куда больше.

«В коучинге есть отдельная методика для исследования мотивирующих слов для каждого отдельно взятого человека. И она представляется мне очень эффективной, — говорит врач-психотерапевт Алексей Шевцов . — Существуют особые слова-мотиваторы, и они не всегда вдохновляющие, а иногда и призывающие, и даже принуждающие к выполнению каких-то действий. Некоторые из этих слов говорят о необходимости (например, должен, обязан, необходимо), а другие о возможности (например, может, хочу, возможно и другие)».

По словам Алексея Шевцова, на разных людей одни и те же слова действуют совершенно по-разному. Часто можно видеть, как слово, которое продвигает одного ребенка, совершенно демотивирует другого. Например, «тебе придется» для одного ребенка является действенным мотиватором (ему это не нравится, но он делает), а другого невозможно заставить хоть что-то сделать, если вы начали разговор с такой фразы. А вот слово «вместе» нравится практически всем детям, и вдохновляет их к действию. Слово «рискни» нравится и двигает одного, останавливает другого, и буквально отбрасывает назад третьего.

То есть для каждого человека действенность мотивирующих слов будет абсолютно индивидуальной. Кого-то двигает свобода и возможности, для кого-то эта область является демотиватором. Кому-то важно очень четкое обозначение границ и необходимости. А свободолюбивые ребята от такого просто сбегут…Изучайте своего ребенка и подбирайте к нему индивидуальные ключи! Всего лишь небольшой эксперимент поможет вам серьезно изменить эффективность общения с ним.

И еще, никогда не используйте критику, напоминая о его прошлых неудачах. Пусть пробует новые дела с верой в себя и с вашей поддержкой. Будьте для него настоящим другом, и вместе вы свернете горы!

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