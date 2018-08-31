Маша Макарова из группы «Маша и Медведи»: «Я мечтаю о восьмерых детях»

Маша Макарова — солистка группы «Маша и Медведи» и мама троих детей — как никто другой умеет справляться с непростыми ситуациями семейной жизни.

Накануне семейного фестиваля Kids Rock Fest Маша дала «Летидору» блиц-интервью. В нем многодетная мама рассказала, как помирить детей, привить им вкус к музыке и научить быть честными.

Мы придумали начало фразы и попросили Машу продолжить ее. Смотрите, что из этого вышло.

О материнстве

Задача родителя номер один…никогда не забывать, что они тоже были детьми. Особенно важно это помнить в моменты проявления характера. Ведь взрослым тяжело контролировать эмоции, а что уж говорить о детях.

Узнать, что ты будешь мамой близнецов…— лучший подарок мне на день рождения, одна из самых лучших новостей в жизни. По ощущениям это как крутой вираж в парке аттракционов. Только в этом случае от радости, потому что сначала и поверить в это трудно.

Когда говорят, один ребенок в семье — эгоист, двое — соперники, трое — гармония, наверное, шутят. Если серьезно, все же идет от воспитания и среды, в который погружены эгоист, соперники и трое гармоничных детей.

Я вообще о восьмерых детей мечтаю.

Секрет, как справляться с тремя детьми…можно сравнить с секретом, как выжить, будучи выброшенным из лодки в открытое море! Главное — без паники! Справляться не стоит. Надо жить и наслаждаться: вчера хаосом и беспорядком, завтра белыми гольфами на линейке и бантами.

Дети — это не обязанность, а ваше добровольное решение.

Если уж вы пришли к этому решению — ловите момент. Дети быстро растут и отдаляются от нас. То, что происходит сейчас, — самая приятная пора.

Современная мама должна уметь…совладать с порталом Госуслуг и не падать в обморок от его бесчеловечности. А еще нужно быть многоруким Шивой, жонглирующим детьми, секциями, рабочими проектами, домашними котлетами и всегда хорошим настроением.

Лучше всего многодетную маму к жизни возвращает…еще один ребенок. Это шутка! Но шутка с долей правды.

Я обратилась бы к детскому психологу, чтобы…занять у него денег!

О воспитании детей

Интернет и дети — это понятия…в наше время трудноразделимые. Приходится хорошо потрудиться, чтобы отвлечь детей от планшета. Но важно не забывать, что интернет — это не только соцсети и мультфильмы, но еще и энциклопедия с кучей полезной информации.

Хорошо, когда все в меру, в том числе и интернета.

Чтобы ребенок вас не обманывал, нужно…не обманывать его, быть с ним искренним. Дети моментально считывают фальшь в словах и поступках взрослых, а потом используют это против нас.

А если ребенок врет, лучше на примере историй-ситуаций рассказать ему, к чему может привести даже на первый взгляд безобидная ложь.

Привить современным детям вкус к хорошей музыке…необходимо ради безопасности собственных ушей! И развивать это лучше педагогическим методом — как и любовь к чтению. Нужно вместе слушать музыку дома и в машине, посещать с детьми концерты.

Правда, понятие «хороший» по отношению к чему-либо очень неоднозначно. Ведь для кого-то хорошая музыка — это только классика. Мы же и классику уважаем. Но предпочтение отдаем «напиткам покрепче».

Когда дети ссорятся, я…мирю их. Объясняю, что если им тяжело друг с другом, то есть с родными людьми, то договориться с остальным миром станет просто невыполнимой задачей.

Обычно это срабатывает.

Для того чтобы дети не выросли снобами, которые только и знают, что тратить родительские деньги, нужно…показать им, как живут люди не только в Москве и на курортах в Испании и Турции.

Путешествия в далекие и непопулярные точки если не мира, то нашей необъятной родины, отлично снимают снобизм даже с взрослых людей.

Если ребенок просит на день рождения очень дорогой подарок…то я предложу ему самому накопить денег, если это вещь действительно полезная. Либо, как вариант, помогу организовать сбор денег со всех дарителей: родных и друзей.

Если ребенок принес из школы плохую оценку…мы не ругаемся и не сердимся. Оценка — это система ориентирования, созданная для школы.

В словах «Я тебя люблю» дети…не особо нуждаются. Они все чувствуют. Но иногда невозможно не сказать этого…

Вместо того чтобы рассказывать детям о проблемах в мире, о болезнях и бедности, почитайте им Киплинга, например, или Диккенса! Много хороших книг, которые настраивают детскую душу на правильный лад. Потом ребенок сам разберется.

Фото: личный архив Маши Макаровой

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