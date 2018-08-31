Солистка группы «Маша и Медведи» дала совет, как справляться с тремя детьми

Звездная мама призналась, что родила бы еще пятерых малышей.

Солистка рок-группы «Маша и Медведи» Мария Макарова рассказала «Летидору» в блиц-интервью, что должна уметь современная мама. Звезда также поделилась секретом, как управляться с тремя детьми и не сойти с ума. Мария Макарова уверена, что родителям совершенно точно нельзя забывать о своих шалостях в детстве. Тогда проще понимать своего ребенка и не ругать по мелочам.

С Днем Ангела, Коля！:*🕊 фото @rinelle9

Публикация от Мария Макарова (@mimodna)

22 Май 2018 в 4:02 PDT Секрет, как справляться с тремя детьми можно сравнить с секретом, как выжить, будучи выброшенным из лодки в открытое море! Главное — без паники! Справляться не стоит. Надо жить и наслаждаться: вчера хаосом и беспорядком, завтра белыми гольфами на линейке и бантами,

— рассказала в интервью «Летидору» певица.

«Современная мама должна уметь совладать с порталом Госуслуг и не падать в обморок от его бесчеловечности. А еще нужно быть многоруким Шивой, жонглирующим детьми, секциями, рабочими проектами, домашними котлетами и всегда хорошим настроением», — с юмором отметила в интервью «Летидору» Маша Макарова.

Family Sunday💕

Публикация от Мария Макарова (@mimodna)

3 Июн 2018 в 9:05 PDT Кстати, по мнению певицы нельзя ограждать современных детей от интернета. В первую очередь, потому что сделать это практически нереально. И к тому же, в Сети есть много полезной информации.

Роза Мира фото @rinelle9

Публикация от Мария Макарова (@mimodna)

23 Май 2018 в 3:30 PDT Интернет и дети — это понятия в наше время трудноразделимые. Приходится хорошо потрудиться, чтобы отвлечь детей от планшета. Но важно не забывать, что интернет — это не только соцсети и мультфильмы, но еще и энциклопедия с кучей полезной информации. Хорошо, когда все в меру, в том числе и интернета,

— объяснила звездная мама.

Напомним, что Мария Макарова была замужем за краснодарским художником Андреем Репешко. У супругов в 2005 году родились две дочери-близнецы Роза и Мира. С отцом девочек Мария Макарова развелась. В ноябре 2010 года у певицы родился сын Дамир. Имя отца ребенка певица держит в секрете, однако подписчики официальной страницы группы в Instagram утверждают, что он очень похож на папу.

Фото: Instagram @mimodna, личный архив Марии Макаровой