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Солистка группы «Маша и Медведи» дала совет, как справляться с тремя детьми
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Солистка группы «Маша и Медведи» дала совет, как справляться с тремя детьми 

Letidor.ru + ещё 1 41 минуту назад
Фото: Letidor.ru
Звездная мама призналась, что родила бы еще пятерых малышей.
Солистка рок-группы «Маша и Медведи» Мария Макарова рассказала «Летидору» в блиц-интервью, что должна уметь современная мама. Звезда также поделилась секретом, как управляться с тремя детьми и не сойти с ума. Мария Макарова уверена, что родителям совершенно точно нельзя забывать о своих шалостях в детстве. Тогда проще понимать своего ребенка и не ругать по мелочам.
С Днем Ангела, Коля！:*🕊 фото @rinelle9
Публикация от Мария Макарова (@mimodna)
22 Май 2018 в 4:02 PDT  Секрет, как справляться с тремя детьми можно сравнить с секретом, как выжить, будучи выброшенным из лодки в открытое море! Главное — без паники! Справляться не стоит. Надо жить и наслаждаться: вчера хаосом и беспорядком, завтра белыми гольфами на линейке и бантами,
— рассказала в интервью «Летидору» певица.
«Современная мама должна уметь совладать с порталом Госуслуг и не падать в обморок от его бесчеловечности. А еще нужно быть многоруким Шивой, жонглирующим детьми, секциями, рабочими проектами, домашними котлетами и всегда хорошим настроением», — с юмором отметила в интервью «Летидору» Маша Макарова.
Family Sunday💕
Публикация от Мария Макарова (@mimodna)
3 Июн 2018 в 9:05 PDT  Кстати, по мнению певицы нельзя ограждать современных детей от интернета. В первую очередь, потому что сделать это практически нереально. И к тому же, в Сети есть много полезной информации.
Роза Мира фото @rinelle9
Публикация от Мария Макарова (@mimodna)
23 Май 2018 в 3:30 PDT  Интернет и дети — это понятия в наше время трудноразделимые. Приходится хорошо потрудиться, чтобы отвлечь детей от планшета. Но важно не забывать, что интернет — это не только соцсети и мультфильмы, но еще и энциклопедия с кучей полезной информации. Хорошо, когда все в меру, в том числе и интернета,
— объяснила звездная мама.
Напомним, что Мария Макарова была замужем за краснодарским художником Андреем Репешко. У супругов в 2005 году родились две дочери-близнецы Роза и Мира. С отцом девочек Мария Макарова развелась. В ноябре 2010 года у певицы родился сын Дамир. Имя отца ребенка певица держит в секрете, однако подписчики официальной страницы группы в Instagram утверждают, что он очень похож на папу.
Фото: Instagram @mimodna, личный архив Марии Макаровой
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