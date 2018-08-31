В Текстильщиках поздравили первоклассников

Праздник для первоклассников устроили в районе Текстильщики в рамках городской акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!». Об этом сообщили в администрации филиала «Текстильщики» центра социального обслуживания «Кузьминки».

— В уютном сквере у фонтана для детей и их родителей была организована развлекательная программа с конкурсами, играми, мастер-классами, аквагримом и плетением косичек. Более 50 детей получили подарки, среди которых были ранцы, канцелярские и школьно-письменные принадлежности, школьная форма, — рассказал сотрудник филиала.

Добавим, что детей поздравили заместитель главы управы по работе с населением Иннокентий Сороченков, депутат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики, председатель региональной общественной организации «Наши дети» Ирина Боровова, депутат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики, руководитель стоматологической поликлиники Ирина Крутер. (мю)