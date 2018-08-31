Ещё
В Текстильщиках поздравили первоклассников
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Текстильщиках поздравили первоклассников 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Праздник для первоклассников устроили в районе Текстильщики в рамках городской акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!». Об этом сообщили в администрации филиала «Текстильщики» центра социального обслуживания «Кузьминки».
— В уютном сквере у фонтана для детей и их родителей была организована развлекательная программа с конкурсами, играми, мастер-классами, аквагримом и плетением косичек. Более 50 детей получили подарки, среди которых были ранцы, канцелярские и школьно-письменные принадлежности, школьная форма, — рассказал сотрудник филиала.
Добавим, что детей поздравили заместитель главы управы по работе с населением Иннокентий Сороченков, депутат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики, председатель региональной общественной организации «Наши дети» Ирина Боровова, депутат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики, руководитель стоматологической поликлиники Ирина Крутер. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
В Текстильщиках свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить в роддоме
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов8
«От нее просто воняло»: истинные причины увольнений8
«Будешь локоточки кусать, Иуда»27
Красавицы в бикини показали, как нужно позировать8
Звезды, любящие выкладывать пикантные фото в Сеть3
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение