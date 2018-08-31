С началом нового учебного года у родителей начинаются новые испытания

Депарнтамент ГОЧСиПБ Москвы

НАПОМИНАЕТ родителям.

Безопасность по дороге в школу.

С началом нового учебного года у родителей начинаются новые испытания. У кого-то дети возвращаются в школу, успев за лето отвыкнуть от интенсивного дорожного движения, а у кого-то ребёнок пойдёт «первый раз в первый класс», а значит, ему придётся привыкать к новой жизни, и к новой дороге. Вместе с тем, не надо прививать детям излишнее чувство страха перед улицей и дорогой в школу, движущимися автомобилями.

Необходимо запомнить самому и внушить ребёнку: дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома.

Каждый родитель должен пройти с ребёнком весь путь от дома до школы и обратно! Показать наиболее опасные участки пути — нерегулируемый перекрёсток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, припаркованные автомобили, тёмный заброшенный сквер, площадки, где могут собираться хулиганистые подростки и т. д.

Стоит напомнить ребёнку, что есть места, в которые ему не следует заглядывать — стройплощадки, подвалы, удалённые безлюдные парки, гаражи.

Выработайте у ребёнка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться — и только тогда переходить через проезжую часть.

Остановка — одно из наиболее аварийно-опасных мест на дороге. В зоне остановок дети попадают в ДТП даже чаще, чем на перекрёстках. Стоящие на остановке «крупногабаритные» машины закрывают собой довольно большой участок дороги, по которому в этот момент едут другие автомобили. Поэтому необходимо научить ребёнка быть особенно осторожным в этой ситуации, не спешить и внимательно смотреть по сторонам.

Нельзя обходить автобус, трамвай, троллейбус ни спереди, ни сзади! Для того, чтобы перейти дорогу, необходимо дойти до ближайшего пешеходного перехода.

Не разрешайте ребёнку ходить по улице в наушниках — можно не услышать звуки приближающегося автомобиля.

Научите своего ребёнка никогда не поддаваться на уговоры незнакомых взрослых или подростков пойти с ними в чужой подъезд, заброшенный дом, на пустырь и другие безлюдные места. На все предложения незнакомых людей — подарить игрушку, показать щенка, обезьянку или слона ребёнок должен твёрдо отвечать: «Нет!».

Научите ребёнка сопротивляться, кричать и звать на помощь, если незнакомые люди пытаются куда-то увезти его силой.

И пусть дорога в школу будет безопасной!