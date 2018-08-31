Детские пасты R. O. C. S. : Польза и удовольствие

Мы знаем, что выбор зубной пасты — это в том числе ответственность. От того, как мы относимся к гигиене полости рта сегодня, зависит наше будущее здоровье. Особенно это касается ухода за детскими зубами. R. O. C. S. разработал пасты Babys, Kids, Junior и Teens — каждую со своими особенностями, отвечающими специфике организма на разных этапах взросления ребенка.

R. O. C. S. Kids

Рекомендуемый возраст — дети трех-семи лет В эти годы у детей продолжает формироваться строение челюсти, выпадают молочные зубы, а коренные уже могут болеть. Даже сама чистка зубов у дошкольников — процесс, который должны контролировать родители. Маленькие дети не обладают развитой моторикой, чтобы аккуратно работать щеткой. Кроме того, процесс может показаться им утомительным, а запах и жжение обычной пасты — неприятными.

Именно потому в линейке R. O. C. S. Kids собраны пасты с ягодными и фруктовыми вкусами. Приятный привкус нравится даже самым маленьким, поэтому из «скучной» гигиенической процедуры уход за зубами превращается в увлекательное занятие. К нему хочется возвращаться, и дети раньше получают привычку к чистке зубов.

Конечно, пасты R. O. C. S. для детей не только вкусны, но и очень полезны. Гарантией выступает участие профессиональных стоматологов в работе над формулой линейки паст. Все продукты R. O. C. S. Kids получили одобрение после двухлетних клинических испытаний. Было доказано: пасты не раздражают нежную поверхность полости рта и десен и не вредят зубной эмали детей.

Пасты R. O. C. S. Kids насыщены аминофторидом, который помогает быстрому образованию защитной пленки на зубах. Это важно, поскольку детям сложно выдержать рекомендуемое для чистки время. Однако с формулой аминофторида насыщающая эмаль полезными элементами пленка образуется уже за двадцать секунд.

Также в пастах содержатся фосфор, кальций и ксилит, что обеспечивает растущие зубы всеми необходимыми компонентами, предохраняя от кариеса и воспаления и сохраняя правильный микробный баланс во рту. В то же время, в пастах нет распространенных аллергенов, и здоровье ребенка остается в полной безопасности.

R. O. C. S. Kids

R. O. C. S. Junior

Эта линейка предназначена для особо важного возраста шести-двенадцати лет. Именно в это время дети теряют молочные зубы, их сменяют зубы постоянные. Мы считаем, что и выпадающие, и растущие зубы в таком возрасте нужно укреплять. Молочные зубы не должны болеть, а постоянные нуждаются в правильно подобранных элементах и минералах.

R. O. C. S. Junior предлагает ассортимент паст для детей, у которых сменяются зубы. Естественный процесс сопровождается расходом минералов и полезных микроэлементов. Наши пасты насыщены компонентами, которые восстановят нормальное состояние зуба и обеспечат его рост, одновременно защищая от воспалений и кариеса.

В составе пасты ксилит, борющийся с кариесными бактериями, химические элементы и биоактивные вещества. В последнем случае имеются в виду экстракты природных компонентов, таких, как кора дуба, чья эффективность была доказана клинически.

Научные достижения, традиционные лекарственные свойства растений и направленность на определенный возраст делают пасты Junior особенными. Остается сказать, что и вкус в этой линейке подобран с фантазией: от лесных ягод до шоколада.

R. O. C. S. Junior

R. O. C. S. Teens

Это самые универсальные пасты для молодых людей. Линейка охватывает все возрасты, от младших классов до восемнадцати лет. Пасты Teens, соответственно можно сочетать с другими, более специализированными продуктами — такими, как пасты Junior в момент роста зубов.

Линейка R. O. C. S. Teens предполагает комплексный подход к защите зубов и полости рта детей и подростков в разные периоды жизни. Постоянное пользование пастами станет прекрасной профилактикой распространенных проблем с зубами в юные годы.

Надо помнить, что зубы подростков сравнительно чаще, чем у взрослых подвергаются стрессу, воздействию чрезвычайно сладкой или кислой пищи, страдают в травмах. Процесс естественного укрепления в это время еще не завершен. Дети могут менее пристально, чем взрослые, следить за гигиеной. Отсюда — кариес и воспаления, и все это нужно учитывать, выбирая пасту ребенку.

Пасты R. O. C. S. Teens специально заточены на укрепление молодой эмали постоянных, только что выросших или молочных зубов. Ксилит борется с бактериями, включая кариесные, минералы помогают эмали и зубам оформиться быстрее, дезинфицирует полость рта и улучшает состояние микрофлоры. Аминофторид создает на зубах мгновенный предохраняющий слой. Испытания показали: правильно подобранный состав защищает зубы от бактерий, от кислот и других веществ, одновременно притом снабжая эмаль крайне важными минералами и витаминами. Здоровье полости рта оказывается укреплено по всем фронтам.

R. O. C. S. Teens

*** В первые годы, когда мы своей рукой чистим зубы ребенку, мы должны полагаться на эффективность и безопасность выбранной пасты. Позднее, когда подросток уже не хочет, чтобы родители следили за его гигиеническими процедурами, мы хотим быть тем более уверены: паста, которой пользуется ребенок действительно работает и защищает.

Пасты R. O. C. S. для детей составляют разностороннюю, но цельную систему ухода. Ее смысл не только в том, чтобы защитить и укрепить зубы растущих юношей и девушек. R. O. C. S. идет дальше: насытить пасты вкусом так, чтобы оценили дети и подростки, выработать привычку к уходу за зубами, сделать чистку зубов делом приятным и веселым. В молодости человек часто не осознает всей необходимости как можно раньше начать следить за зубами. Потому важно, чтобы это стало привычной и яркой частью жизни, к тому же дающей видимый результат.

Ради этого были составлены линейки Babys (до трех лет), Kids, Teens, Junior. Усовершенствовать процедуры ухода за зубами также должны особые аксессуары от R. O. C. S.. Так, зубная щетка Kids имеет ручку в виде волшебной палочки, добавляя игровой элемент в повседневное занятие. Щетка Teens снабжена особо постриженной и обработанной щетиной, оберегающей эмаль. В обоих случаях специальные формы ручки и головки делают чистку зубов более скрупулезной и эффективной.

Помимо паст, в линейку входят и укрепляющие гели для зубов с предохраняющими, облегчающими боль, восстанавливающими свойствами.

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