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В Динском районе ребенок выпил уксусную кислоту
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В Динском районе ребенок выпил уксусную кислоту 

Новая Кубань + ещё 4 25 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 1 сентября — Новая Кубань. Несчастный случай произошел 30 августа в Динском районе Краснодарского края. Двухгодовалый ребенок выпил уксусной кислоты, пока мать отвлеклась.
По предварительным данным, девочка в возрасте 1 года и 11 месяцев пробралась на кухню, открыла холодильник, достала бутылку с уксусной эссенцией и выпила из нее. Ребенок получил серьезный ожог пищевода. В районной поликлинике ему сделали промывание желудка и срочно госпитализировали в краевую больницу.
По факту происшествия правоохранительные органы начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства.
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