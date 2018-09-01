В Динском районе ребенок выпил уксусную кислоту

Краснодар. 1 сентября — Новая Кубань. Несчастный случай произошел 30 августа в Динском районе Краснодарского края. Двухгодовалый ребенок выпил уксусной кислоты, пока мать отвлеклась.

По предварительным данным, девочка в возрасте 1 года и 11 месяцев пробралась на кухню, открыла холодильник, достала бутылку с уксусной эссенцией и выпила из нее. Ребенок получил серьезный ожог пищевода. В районной поликлинике ему сделали промывание желудка и срочно госпитализировали в краевую больницу.