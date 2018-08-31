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Школьник воспользовался эскорт-услугами в отеле, пока отец отходил
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Школьник воспользовался эскорт-услугами в отеле, пока отец отходил 

Аист на крыше 38 минут назад
Фото: Аист на крыше
Американская полиция задержала 28-летнюю британскую подданную за интимную связь со школьником. Как оказалось, пострадавший вызвал через сайт девушку, когда находился с отцом в отеле, передаёт Mirror.
Фотографии: Mirror / wftv.com / первоисточник фото неизвестен
Изначально даме по вызову хотели дать 15 лет тюрьмы — на год больше, чем самому ребёнку. Однако после того, как девушка начала работать со следствием, срок сократили — 5 лет и немедленная депортация.
Согласно материалам следствия, школьник хотел лишиться девственности и выбрал красивую девушку на популярном сайте для взрослых. За недлительную встречу он предложил британке 480 долларов.
Однако интимную близость прервал отец ребёнка, который спустя время догадался, чем занимается его сын. Мужчина быстро вернулся в отель и вызвал полицию.
В своё оправдание школьник заявил, что решил попробовать взрослые отношения из-за проблем в личной жизни и семье.
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