Кристина Орбакайте показала «счастливое утро мамы» с Никитой, Дени и Клавой

Поклонники умилились семейной идиллией.

Известная певица Кристина Орбакайте порадовала подписчиков редким семейным фото. В кадре звездная мама сидит в окружении своих троих детей. Поклонники искренне порадовались за Кристину Орбакайте.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

31 Авг 2018 в 4:59 PDT Счастливое утро мамы❤️ Сыночки и лапочка дочка))

— подписала трогательное фото певица.

«Какие взрослые и красивые детки. Кристина, отлично выглядите, молодая мама. Так держать!», «А что еще нужно для материнского счастья! Молодцы!», «Счастливая, красивая семья. Всего вам хорошего 💕💕💕!», «Детки все совершенно разные и друг на друга не похожи, но красивые все!», «Как классно… как хочется, чтоб всегда так было, но дети растут…», «Никита возмужал👍 прекрасная семья, замечательные дети👍👏🙌😍», — отреагировала аудитория в Instagram.

Кстати, поклонники Кристины Орбакайте отметили, что ее шестилетняя дочь за лето сильно повзрослела.

Последнее воскресенье лета. Прекрасная погода в Москве. #ялюблюмоскву #мoscow #клавдияземцова #kristinaorbakaite #кристинаорбакайте 🍒

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

26 Авг 2018 в 5:41 PDT «Ой, как она подросла за лето☺️», «Какая большая уже! Красавица!», «Бооооже мой! Какая уже взрослая Клавочка! Красоткааааа ❤️❤️❤️», «Клавдия уже совсем большая, добра ей и Вам, Кристина, и всей Вашей семье …», «Как летит время! Вроде только вчера родилась, а уже барышня!», — удивились и одновременно восхитились подписчики в Instagram.

Отметим, на днях Кристина Орбакайте поделилась редким семейным фото. Поклонники отметили, что у певицы очень красивые дети. Они также уверены, что с каждым годом Кристина Орбакайте все больше становится похожей на Аллу Пугачеву

Хорошего дня и настроения! #кристинаорбакайте 🍒 #kristinaorbakaite #моясемья #денибайсаров #клаудияземцова #михаилземцов

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

21 Авг 2018 в 4:38 PDT «Очень красивая Семья!Счастья вам всем и процветания», «Какие все милые, загляденье!🎈🎈🎈», «Очень красивые лица. Как приятно видеть в ленте Вас✨❤️✨», «Настоящие! 👍Кристина, Вы здесь так на маму похожи! 🌹🌹🌹🌹🌹», «Кристина, какие вы молодцы☀️✌️», «Кристиночка, хорошая у Вас семья и Вы тоже настоящая, это правильно! Будьте здоровы и счастливы! 😊», — восхитились поклонники семейной идиллией.

Кристина Орбакайте не так часто делится фото со своими детьми. Поэтому поклонники с нетерпением ждут новые снимки звездной семьи. Недавно Кристина Орбакайте показывала фото Аллы Пугачевой с внуками.

Любимые ❤️🧡💛 #моясемья #именинник #маймаймай #кристинаорбакайте #аллапугачёва #денибайсаров #клаудияземцова

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

12 Май 2018 в 10:22 PDT А в мае звезда трогательно поздравляла сына Дени с днем рождения. Молодому человеку исполнилось 20 лет.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

10 Май 2018 в 2:47 PDT Мой малыш, мультяшка, меломан, семейный дипломат, самый преданный фанат, деловой аниматор и просто сын — мечта! Деньке 20 лет 🕺🏼💃🏼 потанцуем?! ❤️

— посвятила нежный пост в Instagram своему сыну Кристина Орбакайте.

Детиши! С Днём вашей защиты! За мир без агрессии🙏🏻 #kristinaorbakaite #кристинаорбакайте #никитапресняков #денибайсаров #клаудияземцова #деньзащитыдетей

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

1 Июн 2018 в 6:06 PDT Свадьба пела и плясала💃🏼🕺🏻#свадьбасына #ANREALWEDDING #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #слюбовьювдуше

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

28 Июл 2017 в 11:02 PDT Фото: Instagram@orbakaite_k