Родители первоклашек в Перми пожаловались, что их не пускают на линейку

Родители первоклассников одной из пермских школ позвонили в редакцию «АиФ-Прикамье» и рассказали, что им запретили появляться на школьной линейке.

В доказательство они прислали фрагменты из переписки с педагогом в школьном чате. Родителям объяснили, что они должны привести детей в класс и остаться там. Дети, пойдут на линейку одни.

«На линейке родителям нельзя будет присутствовать, будет оцепление, поэтому за ребятками можно будет наблюдать либо из окна кабинета, либо из-за забора», — пояснил родителям собеседник, уточнив, что в школу жду много важных гостей в этот день.

Зато родителям сказали, что линейку будут снимать на видео и при желании эту запись можно будет купить.

Ситуацию прокомментировали в администрации Перми.

«День Знаний — знаковое событие в жизни школьников и их родителей. И, конечно, в этот торжественный день родители учащихся, а тем более первоклассников, смогут присутствовать на линейке, посвященной Дню Знаний. Видеоматериалы с торжественного мероприятия будут размещены на официальном сайте образовательного учреждения», — пояснили в департаменте образования.