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Родители первоклашек в Перми пожаловались, что их не пускают на линейку
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Родители первоклашек в Перми пожаловались, что их не пускают на линейку 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Родители первоклассников одной из пермских школ позвонили в редакцию «АиФ-Прикамье» и рассказали, что им запретили появляться на школьной линейке.
В доказательство они прислали фрагменты из переписки с педагогом в школьном чате. Родителям объяснили, что они должны привести детей в класс и остаться там. Дети, пойдут на линейку одни.
«На линейке родителям нельзя будет присутствовать, будет оцепление, поэтому за ребятками можно будет наблюдать либо из окна кабинета, либо из-за забора», — пояснил родителям собеседник, уточнив, что в школу жду много важных гостей в этот день.
Зато родителям сказали, что линейку будут снимать на видео и при желании эту запись можно будет купить.
Ситуацию прокомментировали в администрации Перми.
«День Знаний — знаковое событие в жизни школьников и их родителей. И, конечно, в этот торжественный день родители учащихся, а тем более первоклассников, смогут присутствовать на линейке, посвященной Дню Знаний. Видеоматериалы с торжественного мероприятия будут размещены на официальном сайте образовательного учреждения», — пояснили в департаменте образования.
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Женский форум
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