В Перми прошли школьные линейки

Как сообщает пресс-служба администрации города, всего в школы в 2018 году пошли около 118 тысяч учеников. 14,5 тысяч из них — первоклассники.

Больше всего первых классов в этом году открыли в школе №59 в Дзержинском районе.