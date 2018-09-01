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В Перми прошли школьные линейки
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В Перми прошли школьные линейки 

АиФ Пермь + ещё 1 18 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Как сообщает пресс-служба администрации города, всего в школы в 2018 году пошли около 118 тысяч учеников. 14,5 тысяч из них — первоклассники.
Больше всего первых классов в этом году открыли в школе №59 в Дзержинском районе.
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