5 ошибок родителей на школьной линейке, которые испортят ребенку праздник

А также руководство, как их избежать.

На носу первосентябрьская (а в этом году у некоторых третьесентябрьская) торжественная линейка, и вам кажется, что вы уже все спланировали и все пройдет идеально. Но на всякий случай мы все же предлагаем вам познакомиться со списком ошибок, которые из года в год совершают 1 сентября как родители-новички, так и бывалые посетители линейки. Рекомендуем не наступать на одни и те же грабли!

Ошибка №1: вы одеваете ребенка не по погоде

Казалось бы, нет ничего сложного — посмотреть прогноз погоды или хотя бы высунуться из окна утром и прикинуть, во что одеть ребенка. Но нет. Родители часто любят мудрить. И не любят отказываться от своих планов. А иногда это необходимо.

Если вы, например, приготовили для дочки новую блузку с длинным рукавом, рассчитывая на прохладную погоду, но в семь утра шпарит солнце и день обещает быть жарким, нужно быстро сменить тактику и отыскать в шкафу хоть и старую, но подходящую белую кофточку.

Иначе ребенок запарится: сначала на улице, потом в классе. Не надо ради красоты жертвовать комфортом и здоровьем ребенка.

Еще не забывайте одевать школьника в удобную одежду. Новая обувь, огромные банты, тесные пиджаки — все это часто бывает лишним и не приносит особой радости. Даже если это первый класс и первая линейка в жизни ребенка.

Ошибка №2: вы собираетесь на праздник всей семьей

Прекрасно, что у вас такая большая и дружная семья, что вы хотите поддержать ребенка в День знаний и все вместе отправиться на линейку. К сожалению, школьные дворы и классы не такие вместительные, как хотелось бы, поэтому лучшим (и мудрым!) решением будет разделиться.

Пусть кто-то сопровождает ребенка утром (например, мама и папа или папа и бабушка), а остальные останутся дома и подготовят праздничный обед или ужин.

Другая крайность — отправлять младшеклассника на линейку одного, руководствуясь соображением: «Он там уже был, сам разберется».

Такой подход тоже неправильный. Для ребенка это одно из ключевых событий в году, ему нужна ваша поддержка.

Ошибка №3: вы слишком много общаетесь с одноклассниками ребенка

Бывает так, что родители ведут себя на школьной линейке активнее, чем их дети. Они врываются в толпу детей, интересуются, кто, где и как провел лето, шутят и смеются, будто в школе учатся они, а не их дети.

Детям, кстати, может быть неприятно, когда их родители популярнее, чем они сами.

Если вы из таких родителей, лучше заранее спросите своего школьника: не против ли он, если вы поздороваетесь с его одноклассниками и поболтаете пару минут о лете.

Если ребенок против, не стоит его переубеждать, настаивать на своем. Школа — его территория и его зона ответственности.

Ошибка №4: вы принимаете родителей одноклассников за своих друзей

Возможно, так оно и есть. Ваши школьные друзья выросли, обзавелись детьми — и вот вы вновь встречаете их на первосентябрьском празднике уже ваших детей. В таком случае мы рады за вас, ведь у вас столько общих тем для обсуждения. А вот если вы не очень хорошо знаете родителей одноклассников вашего ребенка, не надо стараться подружиться с ними за те два-три часа, которые вы проведете в школе 1 сентября. Будьте приветливы, вежливы.

Но не стоит сразу рассказывать, как вы провели отпуск, какую сумму потратили на сборы школьника к 1 сентября и так далее.

Это моветон — пытаться за два часа стать друзьями-приятелями с незнакомыми людьми.

Ошибка №5: вы слишком много фотографируете

Одна из бед школьных линеек — родители с фотоаппаратами. Они то и дело перемещаются по двору, расталкивают одних детей, чтобы подобраться к другим.

Понятное дело, что всем хочется через год-два пролистать фотоальбом и увидеть в нем снимок Коленьки или Светочки. Но, поверьте, это не совсем правильно.

На школьной линейке надо заботиться не о фотографиях, а о комфорте ребенка. И не только своего.

Хорошей праздничной линейки и с началом учебного года!

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