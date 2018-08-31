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Знаменитости, которые забеременели довольно рано (и не жалеют об этом)
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Знаменитости, которые забеременели довольно рано (и не жалеют об этом) 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Риз Уизерспун
Когда на свет появилась малышка Ава, Риз Уизерспун было всего 22 года. По словам актрисы, в тот период ей пришлось очень тяжело, но она все равно называет дочь главным подарком судьбы.
«Это было нелегко. У меня не было друзей, но был ребенок. Ни у кого из моих ровесников в то время не было детей, — вспоминала актриса в одном из интервью. — Перед тем, как вступать в брак, нужно сначала разобраться в себе. А узнавать себя мы начинаем только к двадцати пяти годам». Сейчас Ава — почти точная копия знаменитой мамы. Девочке пророчат большое будущее в модельном бизнесе, а сама Риз уверена, что при желании Ава сможет покорить и Голливуд.
София Вергара
На светских вечеринках люди, не знакомые с деятельностью Софии Вергары, часто принимают сына телеведущей за ее друга или и вовсе нового бойфренда. Знаменитая красотка родила Маноло, когда ей было всего 19. Сейчас молодому человеку 27 лет, он активно снимается для глянца и развивает карьеру модели. Маноло всегда с большим трепетом говорит о маме и считает ее примером идеального человека. «Была ли она хорошей матерью? Да, она самая лучшая. Она латиноамериканка, а это значит, что очень громкая и сверхзаботливая мама, которая много раз повторяет мое имя», — делился он в одном из интервью.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер впервые стала мамой в феврале этого года. Телезвезда родила дочь, которую назвала Сторми. Близкие Кайли утверждают, что известие о беременности ее очень обрадовало, но позже она впала в депрессию из-за того, что то время, пока вынашивала малышку, сильно поправилась. Сейчас Кайли почти окончательно привела свое тело в форму. Она наслаждается материнством и заново учится любить себя.
Вупи Голдберг
В семье Вупи Голдберг женщины не откладывают материнство в долгий ящик. Сама актриса родила свою дочь Александру в 18 лет, а та, в свою очередь, подарила маме внука в 16 лет. Сейчас Вупи уже прабабушка. В 2014 году внучка голливудской дивы родила дочь Чарли Роуз. Вполне вероятно, Вупи дождется и того, момента, когда станет прапрабабушкой.
Соланж Ноулз
Сестра Бейонсе довольно рано вступила в семейную жизнь. В 18 Соланж вышла замуж за своего возлюбленного, футболиста Дэниела Смита и родила сына. Спустя три года ее брак распался. В интервью певица не раз говорила о том, что поторопилась с беременностью, но тем не менее она души не чает в своем сыне и счастлива, что все сложилось именно так. Сейчас Соланж не замужем. «Сын у меня всегда на первом месте. Когда я записывала последний альбом, то работала в студии с девяти утра до трех дня — пока мой ребенок в школе», — утверждает певица.
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