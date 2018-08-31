Ишимские врачи спасли пациентку, потерявшую при родах больше трех литров крови

Роженица была доставлена в Перинатальный центр на 34-неделе беременности.

Направить женщину в областной центр Тюмени уже не было времени, поэтому врачи приняли решение делать экстренное кесарево.

«Осложняло ситуацию то, что беременность женщины осложнениями. Патология представляет опасность как для малыша, который может погибнуть от недостатка кислорода, так и для его мамы, которая может пострадать от значительной потери крови. Остановить кровопотерю удалось лишь спустя полтора часа с начала операции», — рассказала заведующая перинатальным центром Лариса Васильева

Как отмечают специалисты, ранее при подобной патологии после кесарева сечения пациентке приходилось удалять матку вместе с неотделенной плацентой. Ишимским врачам удалось не только сохранить жизнь ребенку и маме, но и возможность женщине в дальнейшем иметь детей. На сегодня мама и ее малыш в удовлетворительном состоянии переведены в детское отделение..