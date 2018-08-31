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В Салехарде в родильном отделении торжественно вручили свидетельства о рождении
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В Салехарде в родильном отделении торжественно вручили свидетельства о рождении 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В преддверии Дня знаний и начала нового учебного года сотрудники службы загс ЯНАО пришли сами к новоиспеченным мамам с напутствиями, пожеланиями, а главное — им вручили документы о рождении детей. Также каждый новорожденный получил памятную медаль «Родившемуся в Салехарде».
— Эта акция стала плановой для нас, она полюбилась жительницам города, — рассказала журналистам Оксана Мелешихина, начальник отдела загс Салехарда службы ЗАГС ЯНАО. — Теперь мы приходим в перинатальное отделение регулярно к праздникам: День матери, День защиты детей… У нас есть малышка, которая родилась сегодня, и сегодня же она получит документ. Это очень удобно родителям. Мама вернется домой не только в малышом на руках, но и с документами. Не нужно будет выкраивать время на поход в отделение загса.
Свидетельства о рождении получили все пациентки родильного отделения, у кого на руках был необходимый пакет документов. Отметим, что четыре женщины стали мамами впервые, две — во второй раз, а две — в третий.
Сотрудники загса напомнили всем женщинам, что они имеют право на получение единовременного пособия по рождению ребенка, а также то, что в течение двадцати дней должны подойти в пенсионный фонд за получением готового свидетельства обязательного пенсионного страхования СНИЛС. Уже самостоятельно родители должны оформить медицинский полис, зарегистрировать ребенка по месту жительства и поставить его на очередь в детский сад.
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