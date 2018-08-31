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Нужно ли оплачивать проезд детей до пяти лет в междугороднем транспорте?
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Нужно ли оплачивать проезд детей до пяти лет в междугороднем транспорте? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
«Перевозка детей регулируется Уставом автомобильного транспорта, — рассказали в отделе пассажирских перевозок краевого автовокзала. — Первый пункт статьи 21 гласит, что детям до пяти лет билет можно не покупать, если им не предоставляется отдельное место, кроме исключений, предусмотренных вторым пунктом. А из второго пункта следует, что в исключения попадают все междугородние автобусы и маршрутки, поскольку они должны быть оборудованы ремнями безопасности и перевозить детей до 12 лет пристёгнутыми с помощью специальных удерживающих устройств. Возникает двоякая ситуация: с одной стороны, есть право на бесплатный проезд детей, с другой стороны, воспользоваться им на междугородних рейсах невозможно. Раньше мы не продавали билеты на малышей. Но если сотрудники ГИБДД останавливают маршрутку и видят ребёнка на руках, они штрафуют не пассажира и не перевозчика, а водителя и механика, который не провёл инструктаж».
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