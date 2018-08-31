Ещё
Экс-солистка группы «Винтаж Анна Плетнева впервые появилась на обложке журнала с дочерью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-солистка группы «Винтаж Анна Плетнева впервые появилась на обложке журнала с дочерью 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
В Сети восхитились красотой юной Варвары.
Певица, основательница и экс-солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева в первый раз согласилась показать в СМИ свою старшую дочь. Вместе с 15-летней Варварой звезда появилась на обложке журнала «OK!». Анна Плетнева ранее признавалась, что у нее сложные отношения с дочкой Девочка несколько раз убегала из дома. Однако сейчас звездной маме, кажется, удалось наладить отношения с подростком.
Публикация от Анна Плетнева (@dusya_star)
30 Авг 2018 в 11:55 PDT  Это сложная для меня история… Все, кто давно здесь со мной, знают… Я сделала это в первый раз только для того, чтобы ОНА поняла меня и услышала… Надеюсь, что все не напрасно!
— поделилась с поклонниками звездная мама.
«Какая же Варенька красивая (есть в кого😘😘😘)», «Какая дочка у тебя красивая, вся в мамочку!)) Вы обе красавицы 💜👍👍😍», «Красивая девушка, как и вы)», «У вас были непростые отношения. Но зато сейчас все хорошо. И она красавица! Вся в вас!», «Дочь красавица. С такими же роскошными волосами, как у мамы)», — восхитились подписчики в Instagram.
Кстати, Варвара снялась в клипе Анны Плетневой на песню «Воскресный ангел». Звездная мама считает, что совместная работа как раз помогла им с дочерью лучше понять друг друга.
Варя — моя копия. И это абсолютно моя проблема, потому что я не могу договориться сама с собой. Она совершенно строптивейшая женщина, которую невозможно укротить,
— рассказала Анна Плетнева в интервью журналу «OK!».
Напомним, Анна Плетнева является мамой троих детей: Варвары (родилась в 2003 году), Марии (в 2005 году) и Кирилла (появился на свет в 2009 году). При этом, о первом муже Анны мало что известно. В этом союзе у певицы родилась дочь. А вот история знакомства со вторым мужем, Кириллом Сыровым выглядит довольно романтично. Мужчине удалось добиться внимания Анны только с третьей попытки. При этом перерыв между первой и второй составил 10 лет. Супруги счастливы в браке с 2005 года.
Отметим, что звезда не любит афишировать свою личную жизнь. Своих детей публике Анна тоже предпочитает не показывать. В ее Instagram практически нет семейных фото.
Держитесь! Я с вами✌🏼#1сентября #деньзнаний #аннаплетнева #винтаж
Публикация от Анна Плетнева (@dusya_star)
1 Сен 2015 в 5:04 PDT  Фото: Instagram @dusya_star
Letidor.ru: последние новости
Милла Йовович показала, как младшая дочь отрабатывает на ней навыки визажиста 5 ошибок родителей на школьной линейке, которые испортят ребенку праздник В Новой Зеландии появился первый цифровой школьный учитель
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов8
«От нее просто воняло»: истинные причины увольнений25
«Будешь локоточки кусать, Иуда»29
Красавицы в бикини показали, как нужно позировать8
Звезды, любящие выкладывать пикантные фото в Сеть3
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение