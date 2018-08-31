Экс-солистка группы «Винтаж Анна Плетнева впервые появилась на обложке журнала с дочерью

В Сети восхитились красотой юной Варвары.

Певица, основательница и экс-солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева в первый раз согласилась показать в СМИ свою старшую дочь. Вместе с 15-летней Варварой звезда появилась на обложке журнала «OK!». Анна Плетнева ранее признавалась, что у нее сложные отношения с дочкой Девочка несколько раз убегала из дома. Однако сейчас звездной маме, кажется, удалось наладить отношения с подростком.

Публикация от Анна Плетнева (@dusya_star)

30 Авг 2018 в 11:55 PDT Это сложная для меня история… Все, кто давно здесь со мной, знают… Я сделала это в первый раз только для того, чтобы ОНА поняла меня и услышала… Надеюсь, что все не напрасно!

— поделилась с поклонниками звездная мама.

«Какая же Варенька красивая (есть в кого😘😘😘)», «Какая дочка у тебя красивая, вся в мамочку!)) Вы обе красавицы 💜👍👍😍», «Красивая девушка, как и вы)», «У вас были непростые отношения. Но зато сейчас все хорошо. И она красавица! Вся в вас!», «Дочь красавица. С такими же роскошными волосами, как у мамы)», — восхитились подписчики в Instagram.

Кстати, Варвара снялась в клипе Анны Плетневой на песню «Воскресный ангел». Звездная мама считает, что совместная работа как раз помогла им с дочерью лучше понять друг друга.

Варя — моя копия. И это абсолютно моя проблема, потому что я не могу договориться сама с собой. Она совершенно строптивейшая женщина, которую невозможно укротить,

— рассказала Анна Плетнева в интервью журналу «OK!».

Напомним, Анна Плетнева является мамой троих детей: Варвары (родилась в 2003 году), Марии (в 2005 году) и Кирилла (появился на свет в 2009 году). При этом, о первом муже Анны мало что известно. В этом союзе у певицы родилась дочь. А вот история знакомства со вторым мужем, Кириллом Сыровым выглядит довольно романтично. Мужчине удалось добиться внимания Анны только с третьей попытки. При этом перерыв между первой и второй составил 10 лет. Супруги счастливы в браке с 2005 года.

Отметим, что звезда не любит афишировать свою личную жизнь. Своих детей публике Анна тоже предпочитает не показывать. В ее Instagram практически нет семейных фото.

Держитесь! Я с вами✌🏼#1сентября #деньзнаний #аннаплетнева #винтаж

Публикация от Анна Плетнева (@dusya_star)

1 Сен 2015 в 5:04 PDT Фото: Instagram @dusya_star