Смольные, Буланова, Ткачуки о том, куда отдать учиться детей

Не каждый учитель становится родителем, но каждый родитель должен быть учителем, писал педагог и президент Фонда Монтессори Тим Селдин. Мы попросили наших ньюсмейкеров поделиться своим родительским опытом и лайфхаками о школах, секциях и детсадах, в которые ходят их дети.

Юлия и Василий Смольные, основатели проекта «Бешеная сушка» Так сложилось, что наша семья для многих родителей служит ориентиром. Захар и Серафим Смольные — настоящая команда, слаженный творческий тандем, иногда ОПГ. Они посещают английский детский сад «Взмах» на 10-й Советской улице. Мы хотели с детства привить ребятам интерес к иностранным языкам, и у нас это получилось. Здорово, что они учат английский не сидя за партой, а общаясь на нем во время занятий, игр, театральных постановок. Регулярные концерты — отдельная история. Это же чистой воды Бродвей! Старшему Захару исполнилось 6 лет, и мы можем с уверенностью сказать, что к школе он готов на 100%. Поступил он в школу «Взмах», к которой относится наш детский сад, — это частная школа, которой уже 28 лет, каждый шестой ее выпускник — медалист, а в старших классах делается акцент на экономике и бизнесе. Один из самых частых вопросов, которые нам задают: «Как вы приучаете парней к спорту?» На самом деле никак. Мы своим примером даем понять, что спорт — неотъемлемая часть жизни. Парни иногда участвуют в наших тренировках, когда мы занимаемся дома. Маленькими они воспринимали мамины «поскакушки» и «ритуальные танцы» на фитнес-коврике как веселую игру. Как только у старшего появился интерес к спорту, мы занялись поиском спортивной секции, которая пришлась бы по душе юному спортсмену, а затем, возможно, и его младшему брату. Поиски привели нас на Литейный, 11, в школу «Taekwondo-Spb». Мы возим ребят на тренировки два раза в неделю. Захар тренируется уже два с половиной года и в мае получил желто-зеленый пояс. Серафим начал полгода назад. Спарингов в столь юном возрасте пока нет, занятия строятся на общей физической подготовке и отработке базовых элементов и комбинаций. Помимо тхэквондо, мы берем для Захара и Серафима индивидуальные тренировки по акробатике в «Fitfashion Ginza». Мы сами тренируемся в этом зале, и нам удобно водить сюда парней. Акробатика настолько их увлекла, что есть мысль отдать ребят в спортивную школу: на ту же акробатику или спортивную гимнастику. У нас нет мысли делать из них профессиональных спортсменов (если они конечно сами этого не захотят), но раз уж им нравится, будет правильно дать возможность попробовать себя. Гимнастическая либо акробатическая база в детстве — это спортивное телосложение, хороший обмен веществ, сила, гибкость, ловкость, выносливость и целый арсенал всевозможных трюков. Что для мальчишек важно в любом возрасте. Захар и Серафим посещают Школу юных архитекторов. Буквально в мае мы узнали от друзей, что на Рылеева, 10, есть такой кружок при архитектурном бюро «Борщ». Мы сходили на разведку, и братья Смольные влюбились с первого взгляда. На занятиях ребята изучают архитектурные стили, смотрят обучающие видео, конструируют макеты и презентуют проекты. Летом в Школе архитекторов каникулы, но Захар и Серафим очень ждут, когда же снова начнутся занятия. Очень удобно, что занятия проводятся в выходные, иначе не было бы шансов вписать их в наш насыщенный график».

Александр Малич , теле— и радиоведущий Моя дочь ходит в школу, которую оканчивали в свое время я, мои брат и сестра, — Гимназию № 157 имени принцессы Ольденбургской на Лафонской улице, неподалеку от Смольного. Так что мы все про нее знали и понимали, куда идем. Гимназии уже 145 лет, и ее окончили чемпион мира по шахматам Борис Спасский , спортивный комментатор Виктор Набутов , актриса Анастасия Мельникова . Мы с женой довольны тем, как там все устроено. Наша школа — с углубленным изучением английского языка, и нас радуют познания дочери в нем. Маша уже несколько лет играет на виолончели, сама выбрала этот инструмент и посещает музыкальный лицей, который находится в Кикиных палатах на Шпалерной улице, — практически все его выпускники продолжают музыкальное образование в консерваториях и академиях. А танцами она занимается в студии Effort: у них шесть залов в особняке на улице Чайковского, а обучают там семи стилям — от уличных до классических».

Марина Гисич, галерист Я была исключительно довольна обучением своих дочерей в школе креативных индустрий «Маяк» в «Новой Голландии». Они занимались там один семестр видеоблогингом — учились создавать свои странички. Им это было интересно, в школе была прекрасная атмосфера. Могу сказать, что я, как мама подростков, страдаю от нехватки подобных программ именно для тинейджеров. Дочери учатся в 155-й гимназии с углубленным изучением французского языка, осенью пойдут в восьмой класс. Среди выпускников школы на Греческом проспекте — актер Кирилл Лавров , режиссер Александр Белинский , академик Наталья Бехтерева. Так как муж мой француз и дети у меня, соответственно, наполовину француженки, я пытаюсь сделать так, чтобы они выросли с космополитичным в хорошем смысле слова сознанием. Не могу сказать, что я довольна школой, и дело здесь не столько в конкретном учебном заведении на Греческом проспекте, которому уже 120 лет, сколько в программе. Общая проблема всех российских школ — унификация. У нас всех загоняют в один коридор, где особенно важны становятся учителя, которые должны увлечь детей. Между тем в нашей системе образования не хватает пространственного мышления и педагогов, которые смотрят на вещи широко, не фокусируя внимание только на своем предмете. Мир изменился, мы должны воспринимать его в разных плоскостях. При этом я хочу оставить детей в русской школе — думаю, что они будут жить в России».

Владислава Радимова и Татьяна Буланова Певица У сына очень хорошая школа — 24-я гимназия имени Крылова на Среднем проспекте Васильевского острова, здание для которой построил еще купец Александр Елисеев в 1895 году. Чего ей тем не менее не хватает, так это понимания, что каждый ребенок по-своему уникален и у каждого свои способности. Замечу, что у нас в городе совершенно не развиты детские футбольные школы: есть «Академия ФК „Зенит“», в прошлом известная как «Смена» и воспитавшая Андрея Аршавина Вячеслава Малафеева , однако все остальные школы — на уровне самодеятельности. Это при том, что желающих заниматься хватает. Но встает кадровая проблема, которая объясняется низкими тренерскими зарплатами. Нужно развивать детский спорт, тем более сейчас — после побед нашей сборной».

Катя Кляйн, PR-директор центра творческой свободы «Территория» Мой сын Даниил учится в гимназии № 540. Это одна из лучших государственных школ в Петербурге, находится она в Приморском районе, вошла в топ-500 лучших в России. Родителям будущих гимназистов могу сказать: если вы выбираете для своего ребенка такой путь, будьте готовы учиться вместе с ним. Ни одна няня, ни один репетитор не справятся со всеми задачами, поставленными перед детьми сложнейшей и насыщенной программой обучения. Нужно обязательно готовить детей к школе. И я говорю не о каких-то базовых и само собой разумеющихся знаниях вроде умения читать и считать. Важно погружать ребенка в социум заблаговременно. Дети, которые большое количество времени проводят только с родителями, родственниками, репетиторами или нянями и не имеют контакта со сверстниками, получают гигантский стресс в процессе адаптации в коллективе. И тут ведь еще кроме всего прочего новые учителя, требования к поведению и далее по списку. Это может очень серьезным образом сказаться на психике и поведении ребенка, что уж говорить об успехах в учебе. Задача родителей — водить детей на подготовительные занятия, в различные кружки. Адриана с пеленок поет, и с момента открытия центра творческой свободы «Территория» занимается вокалом там. А ходит в государственный садик — после неудачного опыта посещения коммерческого садика сыном я четко приняла решение не связываться больше с такого рода образовательными учреждениями. Для меня важно, чтобы Адриана находилась в социуме, поскольку она крайне общительный и энергичный ребенок. Даниил прекрасно плавает, очень уверенно катается на горных лыжах, проявляет большой интерес к науке и рисованию, и в новом году мы планируем отдать его на курс анимации».

Анна Аскерова, учредитель Британского клубного детского сада Mary Jane Я приходила на знакомство во многие частные сады, и некоторые картины навсегда остались перед глазами: одинокие плачущие дети, дети с бронхиальным кашлем, настежь открытое окно в 10-градусный мороз. Пришлось создавать сад под собственные запросы — детский сад Mary Jane в «Парадном квартале» и в ЖК «Империал» на Киевской улице. Путь не самый простой, но зато теперь мы полностью уверены, что детям в детсаду хорошо, комфортно и безопасно. Для быстрой и легкой адаптации ребенка в новой для него среде воспитателям стоит называть детей теми же ласковыми именами, к которым они привыкли дома. Если ребенок засыпает, лишь обнимая любимую игрушку или под определенную песенку, — стоит первое время сохранить этот ритуал и в детсаду».

Ирена Куксенайте , художник и куратор Мои сын Илья и дочь Катя посещали Эрмитажный детский сад. Мне очень нравились праздники, связанные с разными культурами, которые там устраивали, и я считаю этот садик на Фонтанке, 24, прекрасным местом для начала образования. Школа дочери — № 636, с углубленным изучением иностранных языков, — вполне устраивает и меня, и Катю. В ней, конечно, имеют место псевдопатриотические разнарядки, но, думаю, это не от самой школы исходит. Чего нам сейчас не хватает, так это спорта — физическая подготовка в школе однозначно провисает. Катя ходит в художественную школу № 1 на набережной Фонтанки, и я всячески приветствую традиционный подход к обучению, который там принят. Еще дочь посещала киношколу «Киноостров» — чудесное место, можно попробовать все кинопрофессии: актер, режиссер, оператор, гример, каскадер. Дети там сами пишут сценарии, снимают, монтируют фильмы».

Влада Смекалова, сооснователь компании Blueberry Nights При выборе садика для обоих детей мы с мужем отдали предпочтение государственному детсаду № 29 Василеоостровского района. Им 30 лет руководит замечательная заведующая Ирина Ивановна Сидорова , педагогический состав в нем — победители профессиональных конкурсов, а самое главное, воспитатели — любящие детей и творческие люди. Муж, солист Мариинского театра и хореограф Юрий Смекалов , давно заметил данные дочери, и с 5 до 8 лет Злата занималась в детской балетной школе Ильи Кузнецова — в ней работают по профессиональной методике и в составе только педагоги с балетным образованием. В этом году дочь готовится поступать на подготовительные курсы в Академию Русского балета имени Вагановой».

Ольга Маркес , CEO Школы идеального тела #Sekta, вокалистка группы Alai Oli Хочу порекомендовать наш садик «Взмах» — я его нашла абсолютно случайно. Это целая сеть, но «мы» посещаем садик на 10-й Советской, и я могу сказать, что он просто нереальный! Ты платишь 35 000 в месяц за ребенка, но это того стоит. Мой старший сын Ежи к пяти годам уже читает, складывает числа, с детьми там общаются только на английском, у них строится какое-то нереальное комьюнити. Еще Ежи ходит на гимнастику в государственную секцию на той же 10-й Советской и в бассейн Reasun — это огромный водно-оздоровительный комплекс, и работающий там с детьми тренер Наташа очень быстро научила его отлично плавать».

Александр Грачев , вице-президент компании Biocad Я москвич, и мы с семьей переехали в Петербург пять лет назад вместе с нашей компанией. У нас существовало предубеждение, что в государственную школу попасть сложно, там много учеников в классе, а значит, каждый получает меньше внимания. Но оказалось, что в частной школе большая текучка: началась какая-то чехарда с учителями и расписанием. В нашем районе есть государственный физматлицей № 239, куда весь Петербург хочет устроить детей, но поступить туда без подготовки могут только вундеркинды. Выбрали для Артема 171-ю гимназию на улице Маяковского с французским уклоном и вполне ею довольны. А Марию отправили в гимназию при Русском музее — ей там очень нравится. Отдельно отмечу разницу с Москвой, где часто бываю и общаюсь со знакомыми, у которых дети-школьники, — все-таки весь процесс устройства и существования ребенка в школе, как и жизнь в двух этих городах, отличается. В Петербурге он кажется более человечным, организованным — нигде я не чувствовал какой-то коррупции, все по-честному, объективно. Со мной везде откровенно поговорили, от представителей всех школ в Центральном районе, с которыми мы общались, осталось очень приятное впечатление. Например, в том же физматлицее № 239 сказали, что если подготовиться, то попробовать поступить можно, но лучше в 8-й класс, если у ребенка будут реальные способности, потому что при их отсутствии нет смысла его мучить».

Мария Чеблакова, коммерческий директор Учитывая необходимость совмещать статус многодетной матери с работой, я изучила, наверное, все детсады в Московском районе. Лидером в итоге оказался не самый модный, зато самый строгий и правильный сад при Школе разговорных языков на улице Победы, 21. У одного из моих детей был опыт обучения в частной школе «Альма Матер», но все же перевесило желание тратить меньше времени на дорогу от дома до школы. И выбор пал на государственную английскую гимназию. Рядом парк, кружки и друзья, а это очень удобно, когда ребенок становится (или думает, что стал!) более-менее самостоятельным и просит не следовать за ним повсюду. Всячески советую детский теннис в спортивном клубе «Волна» на Московском проспекте, 150, хотя там же можно обучиться капоэйре, айкидо или чирлидингу».

Женя Годунова, сооснователь мэппинг-компании Illuminarium 3000 Моей целью было найти школу, где ребенок получал бы возможность развиваться во всех направлениях, находясь в одном месте: и музыкально, и художественно. У нас не так много учебных заведений со свободной системой образования, где дети чувствуют себя комфортно и уверенно, где у них формируется мотивация к учебе. Кроме того, я была против нескольких разных кружков, которые дополняли бы школьное образование, — на мой взгляд, такой подход является отголоском прошлого. И школа нашей мечты обнаружилась — она называется «Квадривиум». Это частная начальная школа, которая готовит детей к поступлению в лучшие гимназии и лицеи города. В классах всего по 12 учеников, и главный принцип — воспитание без унижения и обучение без навязывания. В нее сложно попасть, но нам это удалось. На четыре года можем «расслабиться», а дальше будем стараться прорваться в 56-ю классическую гимназию или в физматлицей № 239. Могу посоветовать всем совершенно бесплатную секцию при физматлицее № 30 — это интернет-клуб любителей математики. Каждую неделю вам высылают определенное количество задач — отправляешь обратно ответы, получаешь свой рейтинг. Задачки очень интересные! Не столько на вычисление, сколько на логику. Целый год мы всей семьей их решали, и это нас всех объединило — математика стала у нас королевой наук».

Илья Стогов , писатель Тарзана воспитали обезьяны, Маугли — волки, а все современное поколение воспитано соцсетями. Что я могу дать своей дочке? Я знаю в разы меньше, чем Google . Вот он их и воспитывает. Никакие кружки тут не нужны».

Ирина логинова, учредитель детсада American Kids Center Я открыла садик для своих детей, постоянно передвигающихся со мной между Барселоной и Петербургом, а также для детей иностранцев, живущих в центре нашего города. Могу сказать, что AKCent — это британский уровень образования, оксфордская программа и любовь к детям, а ведь именно с нее все и начинается».

Яна Зяблина, PR-директор компании Papa Marketing Мой сын учится во Второй Санкт-Петербургской гимназии. Она основана в 1805 году по указу императора Александра I, и в ней учились дети Пушкина, художник Александр Бенуа , антрополог Николай Миклухо-Маклай, композитор Игорь Стравинский . На мой взгляд, это одно из лучших общеобразовательных учреждений — здесь нет специального вектора по углубленным знаниям, но есть хороший уровень образования, большая история и особый дух. Особый кайф — то, что руководство и педагоги гимназии всегда на стороне детей: оценки по итогам четверти сообщают после каникул, на собраниях напоминают родителям «не вымещать свои амбиции на детях», проходят регулярные встречи директора с гимназистами — прямой диалог о том, как сделать процесс обучения более интересным и эффективным. Даже школьная форма в гимназии красивая — в свое время проводился конкурс среди молодых студентов-модельеров на ее создание».

Евгений и Марта Ткачук, основатели конно-драматического театра «ВелесО» Нашей дочери Еве всего три года, и пока мы в поисках хорошего детсада. Сменили уже несколько и стоим в очереди на государственный садик, потому что в частных приобрели не самый положительный опыт. Ты отдаешь ребенка за достаточно серьезные деньги в сад, который пестрит вывесками «премиум» и «лакшери», и быстро понимаешь, что воспитатели там практически все без педагогического образования, а текучка кадров очень большая. И нет рейтингов, по которым можно проверить эти учреждения. В государственных садиках все более стабильно. Мы водили дочь в развивающие школы, и лидер нашего чарта — Монтессори-школа «Золотая бусина», самая первая в Петербурге. Метод, разработанный в начале ХХ века в Италии педагогом Марией Монтессори, предполагает свободное перемещение детей по классу, разновозрастные группы, самостоятельный выбор ребенком занятий из предложенных вариантов. Ева очень хорошо танцует, и в сентябре нам предстоит поступление в школу танцев Todes. И конечно, Ева регулярно бывает на репетициях нашего конного театра «ВелесО» — это выдающаяся платформа, на которой ребенок может развиваться: актерские и творческие тренинги, общение с лошадьми, и все это на природе во Всеволожском районе».

Лиза Савина Галерист и куратор Данила ходил в сад № 74 на Малом проспекте Васильевского острова, и за четыре года воспитатели и нянечки стали для него практически второй семьей. Во всяком случае школу ребенку выбирала не я, а заведующая детским садом, которая сказала, что такой мальчик должен учиться в лучшей школе, и без ненужных телодвижений с моей стороны решила все вопросы поступления — так он оказался в 24-й гимназии. К ней у меня нет никаких претензий, возможно, еще и потому, что я совершенно не желаю, чтобы мой ребенок был чемпионом всего сразу и круглосуточно обучался всему на свете. Мне важнее его эмоциональный комфорт и общее образование. По-английски он говорит, пишет грамотно, в школу ходит охотно, друзья у него там есть — а больше у меня к школе запросов нет. Лучше всего у сына неожиданно зашел бокс в клубе Johnny D. в «Бутылке» на Новой Голландии. Там есть небольшая детская группа, Данила обожает тренера, с удовольствием ходит на тренировки три раза в неделю. Настоятельно рекомендую, клуб функционирует под слоганом «Бокс для интеллигентных людей», и я готова засвидетельствовать, что все так и есть: и правильное месторасположение, и правильная тусовка, и собственно бокс. Очень хотела бы найти ему где-то курс искусства ХХ века для подростков, но пока такого не обнаружила. Судя по всему, придется сделать его самой».

Текст: Антонина Самохвалова, Игорь Кузьмичев Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock