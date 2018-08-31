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Геращенко призвала депутатов оставить детей в покое
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Геращенко призвала депутатов оставить детей в покое 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом она написала в Facebook.
«В субботу-понедельник в школах начнется учебный годы. Традиционно призываю коллег — политиков, депутатов всех уровней: давайте уважать и любить детей. В этот день больше всего они хотят пообщаться со своими друзьями и учителями, по которым они соскучились за лето, познакомиться с новой школой, первоклашки боятся и нервничают. И меньше всего, что им в этот день нужно — пафосные, долги и нудные разговоры неизвестных (или известных) господ и дам», — рассказала она.
Геращенко назвала участие политиков в линейках «советским рудиментом» и заявила, что нужно отказаться от «постоветского пафоса и оставить школьников в покое».
«Поверьте, дети, родители и учителя это оценят», — подытожила Геращенко.
1 сентября на Украине, как и в большинстве постсоветских стран, начинается новый учебный год. Как правило украинские депутаты используют линейки для агитации.
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