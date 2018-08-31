Матери восьмерых детей подарили квартиру в центре Уфы

Многодетная уфимская семья в пятницу получила ключи от своей новой двухуровневой квартиры в центре города.

Из-за жилищных перипетий Юлия Вольф с супругом и их восемь детей были вынуждены ютиться в 12-метровой комнате. Решить проблему семьи юридическим способом не вышло: суд вынес решение не в их пользу, сообщает «Медиакорсеть».

После этого руководство компании-застройщика ПСК-6 приняло, по словам их представителя, «самое взвешенное решение» — подарить семье Вольф квартиру.

«Я ходила и не верила: «Это не про меня, так не бывает». Еще две три недели ремонта, и мы заедем в свое собственное жилье. На протяжении двадцати лет все, что у нас было — маленькая комнатушка, а теперь мы планируем, где будет зал, где чья комната, и это так волнительно. Это такое счастье, вы не представляете. Разве мы могли подумать, что нам, простой семье, подарят возможность так жить», — рассказала многодетная мама.