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Матери восьмерых детей подарили квартиру в центре Уфы
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Матери восьмерых детей подарили квартиру в центре Уфы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Многодетная уфимская семья в пятницу получила ключи от своей новой двухуровневой квартиры в центре города.
Из-за жилищных перипетий Юлия Вольф с супругом и их восемь детей были вынуждены ютиться в 12-метровой комнате. Решить проблему семьи юридическим способом не вышло: суд вынес решение не в их пользу, сообщает «Медиакорсеть».
После этого руководство компании-застройщика ПСК-6 приняло, по словам их представителя, «самое взвешенное решение» — подарить семье Вольф квартиру.
«Я ходила и не верила: «Это не про меня, так не бывает». Еще две три недели ремонта, и мы заедем в свое собственное жилье. На протяжении двадцати лет все, что у нас было — маленькая комнатушка, а теперь мы планируем, где будет зал, где чья комната, и это так волнительно. Это такое счастье, вы не представляете. Разве мы могли подумать, что нам, простой семье, подарят возможность так жить», — рассказала многодетная мама.
Напомним, в январе Вольф вернула главе Башкирии Рустэму Хамитову медаль материнской славы, чтобы обратить внимание на незащищенность многодетных семей в регионе.
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