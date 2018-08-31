7 правил воспитания детей от Noize MC

Папа и мама взаимозаменяемы

Родители должны любить друг друга

Детям нужны правила

Воспитание и самообладание

Сказки на ночь

Папа должен быть примером

Дети не бесят

Забавные заблуждения

Дома Иван Алексеев , известный публике под именем Noize MC, заботливый папа двоих сыновей — шестилетнего Миши и восьмилетнего Васи. Артист рассказал, зачем детям нужны правила, почему папа должен держать себя в руках и кто такие Путники.

Папа и мама взаимозаменяемы

Фото: infotech22.ru Алексеев признается: с самого рождения сыновей он выполнял все возможные родительские обязанности, кроме кормления грудью (по понятной причине): менял подгузники, вставал по ночам, успокаивал, носил в слинге. Noize и сейчас не утратил своего статуса заботливого папы, а вот с «Лего» дети и сами справляются, добавляет он.

Родители должны любить друг друга

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Папа должен очень сильно любить маму — это не менее важно, чем любовь к самому ребенку, считает рэпер. При этом малыши чаще привязаны к матери, но с каждым годом роль отца в воспитании становится более и более важной. В целом Noize MC уверен: быть папой — значит не только любить детей, но дружить с ними, выстроить доверительные отношения и оставаться для них авторитетом. При этом крепкая эмоциональная связь должна быть между всеми членами семьи.

Детям нужны правила

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Детям непременно нужны режим и правила, потому что любые «излишества» способны выбить ребенка из колеи, — это объясняется неустойчивостью детской психики. Например, Алексеев с супругой ограничивают Мишу и Васю в просмотрах видео и поедании сладостей (они — только по выходным) и практически не ограничивают в творчестве, прогулках, спорте и развивающих играх. Дисциплина нужна, но и время расслабиться, «побалбесничать» у ребенка должно оставаться, говорит артист.

Воспитание и самообладание

Фото: hellomagazine.com По мнению Алексеева, в конфликтных ситуациях надо стараться держать себя в руках, то есть не кричать, но и не читать нудных нотаций, а попытаться достучаться до ребенка, доходчиво объяснить ему, что не так. Нужно дать понять, как ситуация выглядит со стороны, — например, когда сыновья дерутся. Noize не скрывает: иногда и он не сдерживается, но все-таки старается не давать воли эмоциям.

Сказки на ночь

Фото: rustars.tv Дети любят сказки — это факт. К тому же сказки — это не только развлечение, но и способ рассказать им что-то об окружающем мире или привести поучительный пример. Noize МС говорит, что сказки он сочиняет сам, причем каждый вечер мальчишки слушают новую историю. Их главные герои — Путники, космические супергерои, попадающие во всевозможные приключения. Артист утверждает, что сейчас в его копилке (а точнее, на диктофоне) уже добрая сотня сказок.

Папа должен быть примером

Хороший отец должен стараться всегда поступать так, как он учит своих детей, ведь дети живут так же, как мы сами, а вовсе не так, как им говорят, рассуждает рэпер. А еще нужно интересоваться жизнью ребенка и учить его чему-то полезному.

Дети не бесят

Фото: lovlya-ryby.ru Как бы банально это ни звучало, дети — счастье, причем такое, «что в нем ложка стоит». Певец часто отсутствует дома, но обязательно находит время для длительного отпуска, когда он и его близкие не расстаются. А если что-то раздражает, и ребенок дает понять: «Мне надо, а ты делай», ты делаешь — и вот, плохое настроение как рукой сняло. А бесят на самом деле не дети, а собственная слабость, уверяет Noize.

Забавные заблуждения

Фото: beinisrael.com Иван думает, что дети видят его великаном «с огромными глазами, зубами, колючей бородой». А еще — с забавными заблуждениями о том, как нужно жить. Кстати, с ними сыновьям придется мириться еще долго, шутит звездный отец.

Напомним, в предстоящие шесть лет в России появятся 150 тысяч государственных нянь и 9 тысяч семейных детских садов.

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По материалам mel.fm.