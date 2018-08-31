7 правил воспитания детей от Noize MC 

Фото: hellomagazine.com
Папа и мама взаимозаменяемы
Родители должны любить друг друга
Детям нужны правила
Воспитание и самообладание
Сказки на ночь
Папа должен быть примером
Дети не бесят
Забавные заблуждения
Дома Иван Алексеев, известный публике под именем Noize MC, заботливый папа двоих сыновей — шестилетнего Миши и восьмилетнего Васи. Артист рассказал, зачем детям нужны правила, почему папа должен держать себя в руках и кто такие Путники.
Папа и мама взаимозаменяемы
Фото: infotech22.ru Алексеев признается: с самого рождения сыновей он выполнял все возможные родительские обязанности, кроме кормления грудью (по понятной причине): менял подгузники, вставал по ночам, успокаивал, носил в слинге. Noize и сейчас не утратил своего статуса заботливого папы, а вот с «Лего» дети и сами справляются, добавляет он.
Родители должны любить друг друга
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Папа должен очень сильно любить маму — это не менее важно, чем любовь к самому ребенку, считает рэпер. При этом малыши чаще привязаны к матери, но с каждым годом роль отца в воспитании становится более и более важной. В целом Noize MC уверен: быть папой — значит не только любить детей, но дружить с ними, выстроить доверительные отношения и оставаться для них авторитетом. При этом крепкая эмоциональная связь должна быть между всеми членами семьи.
Детям нужны правила
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Детям непременно нужны режим и правила, потому что любые «излишества» способны выбить ребенка из колеи, — это объясняется неустойчивостью детской психики. Например, Алексеев с супругой ограничивают Мишу и Васю в просмотрах видео и поедании сладостей (они — только по выходным) и практически не ограничивают в творчестве, прогулках, спорте и развивающих играх. Дисциплина нужна, но и время расслабиться, «побалбесничать» у ребенка должно оставаться, говорит артист.
Воспитание и самообладание
Фото: hellomagazine.com По мнению Алексеева, в конфликтных ситуациях надо стараться держать себя в руках, то есть не кричать, но и не читать нудных нотаций, а попытаться достучаться до ребенка, доходчиво объяснить ему, что не так. Нужно дать понять, как ситуация выглядит со стороны, — например, когда сыновья дерутся. Noize не скрывает: иногда и он не сдерживается, но все-таки старается не давать воли эмоциям.
Сказки на ночь
Фото: rustars.tv Дети любят сказки — это факт. К тому же сказки — это не только развлечение, но и способ рассказать им что-то об окружающем мире или привести поучительный пример. Noize МС говорит, что сказки он сочиняет сам, причем каждый вечер мальчишки слушают новую историю. Их главные герои — Путники, космические супергерои, попадающие во всевозможные приключения. Артист утверждает, что сейчас в его копилке (а точнее, на диктофоне) уже добрая сотня сказок.
Папа должен быть примером
Фото: cosmo.ru
Хороший отец должен стараться всегда поступать так, как он учит своих детей, ведь дети живут так же, как мы сами, а вовсе не так, как им говорят, рассуждает рэпер. А еще нужно интересоваться жизнью ребенка и учить его чему-то полезному.
Дети не бесят
Фото: lovlya-ryby.ru Как бы банально это ни звучало, дети — счастье, причем такое, «что в нем ложка стоит». Певец часто отсутствует дома, но обязательно находит время для длительного отпуска, когда он и его близкие не расстаются. А если что-то раздражает, и ребенок дает понять: «Мне надо, а ты делай», ты делаешь — и вот, плохое настроение как рукой сняло. А бесят на самом деле не дети, а собственная слабость, уверяет Noize.
Забавные заблуждения
Фото: beinisrael.com Иван думает, что дети видят его великаном «с огромными глазами, зубами, колючей бородой». А еще — с забавными заблуждениями о том, как нужно жить. Кстати, с ними сыновьям придется мириться еще долго, шутит звездный отец.
Напомним, в предстоящие шесть лет в России появятся 150 тысяч государственных нянь и 9 тысяч семейных детских садов.
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По материалам mel.fm.