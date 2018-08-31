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Психолог: Чтобы предотвратить суицид, нужно выстраивать доверительные отношения с подростком
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Психолог: Чтобы предотвратить суицид, нужно выстраивать доверительные отношения с подростком 

САРАТОВ24 58 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Главный внештатный психолог регионального Министерства образования Сергей Саратовский прокомментировал случай добровольного ухода из жизни молодого человека в Саратове.
«Для того, чтобы не допустить трагической ситуации, нужно следить за тем, какие сайты посещает подросток. Необходимо следить и за его окружением, знать его группы влияния и обязательно выстраивать с ребенком доверительные отношения. Постоянное взаимодействие с учителями и школьным психологом ребенка тоже поможет родителям разобраться в поведении и эмоциональном состоянии ребенка», — прокомментировал эксперт.
Также он отметил, что нельзя забывать, что возрасте от 13 до 17 лет идет интенсивная перестройка всех систем организма, и ребенок не всегда может найти общий язык с окружающими. Нередко, чтобы уйти от действительности, подросток «погружается» в интернет и начинает играть в игры, в том числе и в азартные. Чтобы предотвратить такие ситуации, нужно очень пристально следить за поведением и изменением настроения подростка.
Напомним, сегодня в посёлке Юбилейный свёл счёты с жизнью молодой человек, который увлекался игрой в онлайн-казино и проиграл 200 тысяч рублей.
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