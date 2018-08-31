«Инициатором был дедушка»: мать случайно попавшего в центр для наркоманов подростка рассказала о семейном конфликте

Столичный подросток волею случая целые сутки прожил в реабилитационном центре для наркоманов в Марий Эл. По словам матери мальчика, в том, что ребенок оказался не в том месте, виноваты его отец и дедушка.

В разговоре с «360» Елена пояснила, что на протяжении 13 лет воспитывала ребенка одна. Отец женился во второй раз и не участвовал в жизни сына. Когда мальчику было 8-10 лет, его мама пыталась наладить контакт с родителями бывшего мужа — депутатом Госдумы четвертого созыва Виктором Видьмановым и его супругой. Тогда у нее ничего не получилось, хотя мальчик был прописан в квартире влиятельных родственников и имел полное право находиться на их территории.

Год назад отец мальчика вернулся в Москву из-за границы. Примерно в это время у женщины возникли трудности, и она попросила его заняться воспитанием сына.

Кроме того, Елена вновь обратилась к дедушке мальчика, чтобы тот временно приютил подростка, пока она не найдет работу. По словам матери, вопрос о месте жительства ребенка впервые возник только когда ему исполнилось 14 лет. Прежде она с такой просьбой не обращалась. Дедушка дал согласие, но стоило мальчику переехать, он стал искать способ избавления от внука.

Мне в грубой форме было сказано, чтобы я убрала ребенка. Ребенок там никогда не проживал. Дедушка хочет выселить внука из квартиры. Он признался, что именно он инициатор помещения ребенка в какой-нибудь интернат. Мне стали говорить, что надо его куда-нибудь сдать. Причем речь всегда шла о школе, которая вне Москвы. Так мы добрались до Казани

Еленамать мальчика.

Перед поездкой в Казань бывший муж показал Елене сайт школы. Она ничего не заподозрила, решив, что отец не может желать зла своему сыну. В Казани они несколько часов разговаривали с сотрудниками центра, затем Елену отвели в другое помещение, якобы для того, чтобы подробнее рассказать ей об условиях в интернате. В этот момент папа мальчика подписал документы, в которых была масса нарушений.

«Ему было неважно, что подписывать, лишь бы вывезти ребенка из Москвы», — рассказала собеседница «360».

Позже мать подростка вчиталась в документы и начала выяснять, куда его увезли. Не сразу, но ей все же удалось выйти на поселок в Марий Эл и вызволить сына. Однако, похоже, что мальчик может не задержаться в столице.

«Сегодня-завтра его хотят увезти в другую школу. Все это делается за моей спиной», — добавила Елена.

Женщина убеждена, что ее бывший муж действует по желанию дедушки мальчика. Экс-депутат не хочет видеть внука в своей квартире. В последний раз, когда подросток гостил у родственников, он выполнял роль сиделки для своей бабушки, которая однажды бросалась на него с ножом. По словам Елены, в силу возраста пожилая женщина ведет себя агрессивно. При этом мысли отправить на лечение ее, а не психически здорового внука, ни у кого не возникает.

Я спрашивала у него (дедушки — прим. ред.): «Почему вы не дадите специалистам возможность лечить ее? Вы не хотите огласки?» Он сказал: «Да»

Еленамать мальчика.

«360» связался с Виктором Видьмановым. Бывший депутат рассказал, что хочет для внука лучшего будущего и потому пытается найти хорошую школу. Однако мать мальчика, по словам политика, мешает устроить его судьбу.

«Я хочу, чтобы мой внук вырос нормальным гражданином России, и ему нужна школа. Мы ему нашли в Подмосковье на базе бывшего КГБ, но мать его не совсем нормальная не хочет этого», — утверждает Виктор Михайлович.

Закрывать глава на попадание подростка в реабилитационный центр Видьманов тоже не собирается. Чтобы рассказать о плохих условиях содержания детей он написал депутатский запрос. Однако приютить внука в свой квартире он все же не сможет.

«У меня больная супруга поэтому я попросил ее (мать мальчика — прим. ред.) забрать внука, поскольку не могу еще и за ним следить», — заключил дедушка подростка.