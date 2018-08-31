Девять дней без Мистера Улыбки. Мама рассказывает о парне, отдавшем жизнь за товарища

Вырос мужчиной

Все Лепины — настоящие мужики. У него папа был настоящий мужчина. Это был его друг, дружище. Они в Славиной комнате могли часами разговаривать, рассказывали друг другу что-то, спорили. У нас в семье по папиной линии пять человек прошли войну с первого до последнего дня. И Валера, Славин папа, все у них выспрашивал, записывал. И Славу с малолетства так задело за душу, что он через всю свою короткую жизнь это пронес. Он понимал, что такое подвиг. Поэтому из парня настоящий мужчина вырос.

У папы Ярослава было терпение, было желание, была любовь. Я как женщина больше обращала внимание на материальную сторону: чтобы все сыты были, одеты. Я себя мучаю сейчас: может быть, не додала любви столько, сколько надо было этому светлому человеку. Вот там могла бы приобнять, приободрить. А я: да ладно, он же мужик, он же парень, что сопли распускать?

Мистер Улыбка

Мне был 41 год, папе было 50 лет — мы довольно-таки взрослые родители последнего ребенка. И никаких хлопот! Старшие дети, когда были грудными, ночью сопят, переворачиваются — мама же всегда на стреме. Здесь — тишина и спокойствие. Другой раз встанешь и посмотришь: дышит ли он там? Только глазки открывает — сразу улыбка солнечная. Он у нас был Мистер Улыбка.

Долго думали, как его назвать. Он у нас один единственный родился такой — рыжий апельсин. Мы на семейном совете решили, что Ярослав — Ярило, слава солнцу. Так он у нас стал солнечным парнишкой. Очень добрый.

Семейные пироги

Он столько любви принял, как никто из старших. Его в семье все любили за его открытость, за улыбку. Он был живчик — такого мальчика невозможно не любить. Для старших детей это просто трагедия.

У нас традиция: каждую субботу или воскресенье у нас пироги. Где бы дети ни были, приходили. Дети все хорошие. Боже, как нам с Валерой повезло! Настолько заботливы, дружелюбны — все, что может быть хорошего в людях, все в них.

Когда два года назад их папа умер, я думала, конец жизни, конец всему. Потому что мы 38 лет вместе прожили, очень любили друг друга — и вдруг его не стало. И тут дети встали все четверо за меня стеной. Я шутила: вот, начинают работать мои дивиденды. Я думаю, что им с нами повезло, а нам — с ними.

Хотел помогать людям

Он хотел людям помогать, где бы что ни случилось. Пошел в кадетский корпус ГО и ЧС имени Рожкова только с одной целью: спасать людей. Дальше он хотел получать высшее образование в этом же направлении, служить кадровым офицером. Потом он с большим удовольствием вспоминал, как там учился. Сильно переживал, когда забрали документы.

Но, к сожалению, не получилось. Потому что Слава — очень правдолюбивый, никогда в жизни не прогнется, не подстелется. Даже дома — бывали конечно, моменты, что мы ссорились. Ну, у него еще подростковый максимализм. Я говорю:

— Слав, ты почему мне так отвечаешь?

— Потому что я тебе правду говорю.

— Мне никто из старших детей такого никогда не говорил. Я же мама.

— Да, ты мама. Но ты же должна знать мою точку зрения.

Потом поступил в Речное училище. Но у нас как раз умер папа. Он полностью ушел в себя. Он не плакал, только повторял: «Я потерял своего лучшего друга». Я уговаривала, что еще будут друзья, подруги, жизнь продолжается. Но не смогла повлиять, чтобы он продолжил учебу. Не поведешь же его за руку.

Полтора года отучился и сказал: «Это не мое. Пойду в армию. Я знаю, мама, что должен получить высшее образование. Ты насчет этого даже не думай и не переживай». Я ему поверила. Так бы и было.

У него есть, на кого равняться. У старших, у Степана — два высших образования, у Даши — два высших серьезных образования, у Ксюши — тоже высшее образование. У него эта планка была высока. В последнее время хотел пойти в Лобачевского на юрфак. У него склад души и ума гуманитарный, я так думаю.

В армии аж светился

— В армию Слава шел с большой охотой. Мы ездили к нему на присягу 27 июля. Он был очень доволен, рассказывал, что ему там нравится, что хорошее отношение и со стороны (хоть и год они служат) старослужащих. С ребятами я разговаривала, хорошо о нем отзывались.

Я была рада, когда мы уезжали, а он сам аж светился. Единственное, говорил, что очень скучает по дому: «Другой раз стою в наряде или на перекличке и думаю: как там мои родные?»

Как не побоялся прыгнуть? Я думаю, что он даже не задумывался об этом. Он видит, что человек в беде — тут же кинулся, и все. Я иной раз думаю: как? Он не подумал, что нам-то плохо будет.

Прощание

Вы не представляете сколько было народу на похоронах, сколько друзей, одноклассников пришло! Я всегда считала, что у нас другая молодежь, предостерегала Славу от плохих компаний. А тут — столько хороших, светлых лиц! Приезжал мальчик, которого сын спас, он так рыдал! Ведь Слава, можно сказать, подарил ему жизнь. Вот так. Короткая жизнь, но очень ярко она закончилась.

Ярославу Лепину было чуть за 18. Он успел прослужить всего полтора месяца. В войсковой части 45–445, которая базируется в Муроме, проходили учения. Во время наведения понтонной переправы через Оку один из военнослужащих не удержался и упал в воду. Слава без оглядки бросился на помощь. Товарища он вытолкнул, а сам выплыть не смог. Воинская часть представила Ярослава к государственной награде посмертно. В школе, где он учился, хотят устроить мемориал. Сегодня девять дней после его гибели.