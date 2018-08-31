Юным зеленоградцам и их родителям рассказали о пользе светоотражающих элементов

«Засветись и стань заметней на дороге!» — под таким названием 31 августа в Зеленограде прошла акция ГИБДД , направленная на популяризацию светоотражающих элементов.

В преддверии нового учебного года мероприятие посвятили самой незащищенной категории участников дорожного движения — детям. Информационно-пропагандистскую акцию было решено провести в одном из зеленоградских магазинов по продаже школьных товаров, где в эти дни можно встретить большое количество родителей с детьми.

Инспектор по пропаганде ОР ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО поздравила ребят с Днем знаний и пожелала им удачи и успехов. А чтобы предстоящая учеба не омрачилась возможными происшествиями на дорогах, напомнила детям и взрослым основные правила дорожного движения и порекомендовала использовать для профилактики ДТП светоотражающие элементы.

Фликеры помогут пешеходам стать заметнее для водителей в темное время суток, что особенно актуально в предстоящий осенне-зимний период. В заключение беседы каждый ребенок получил в подарок светоотражающий элемент, а родители красочную памятку.