Сбербанк запустил мобильное приложение для детей

С 1 сентября Сбербанк запустит мобильное приложение для детей СберKids. Об этом сообщил сам банк.

Приложение предназначено для детей от 6 до 13 лет. В нем родители смогут оформить виртуальную предоплаченную карту для своего ребенка. Родители получат возможность переводить на нее деньги на карманные расходы. Для этого родителям также надо будет установить приложение. Ребенок, в свою очередь, сможет расплачиваться телефоном, если он оснащен возможностью бесконтактной оплаты, в магазинах и интернете (за исключением иностранных интернет-магазинов).

Максимальный ежемесячный оборот по такой карте не может превышать 40 000 руб., следует из сообщения Сбербанка. Возможности снимать наличные или переводить средства с такой карты также не предусмотрено. На карту будет распространяться бонусная программа «Спасибо от Сбербанка».

«Мобильное приложение СберKids — это важный шаг в создании экосистемы банковских продуктов для детей», — отметила директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова (ее слова есть в сообщении).