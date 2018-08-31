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Сбербанк запустил мобильное приложение для детей
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Сбербанк запустил мобильное приложение для детей 

Ведомости + ещё 1 9 минут назад
С 1 сентября Сбербанк запустит мобильное приложение для детей СберKids. Об этом сообщил сам банк.
Приложение предназначено для детей от 6 до 13 лет. В нем родители смогут оформить виртуальную предоплаченную карту для своего ребенка. Родители получат возможность переводить на нее деньги на карманные расходы. Для этого родителям также надо будет установить приложение. Ребенок, в свою очередь, сможет расплачиваться телефоном, если он оснащен возможностью бесконтактной оплаты, в магазинах и интернете (за исключением иностранных интернет-магазинов).
Максимальный ежемесячный оборот по такой карте не может превышать 40 000 руб., следует из сообщения Сбербанка. Возможности снимать наличные или переводить средства с такой карты также не предусмотрено. На карту будет распространяться бонусная программа «Спасибо от Сбербанка».
«Мобильное приложение СберKids — это важный шаг в создании экосистемы банковских продуктов для детей», — отметила директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова (ее слова есть в сообщении).
Скачать приложение можно будет в магазинах AppStore и Google Play.
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