Сбербанк запустит мобильный банк для детей и родителей

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости Сбербанк с 1 сентября запускает банковское мобильное приложение СберKids для детей в возрасте от 6 до 13 лет и их родителей, с помощью которого дети смогут повысить навыки финансовой грамотности, а родителям будет проще контролировать их расходы, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.

"Приложение научит детей управлять своими карманными деньгами и поможет родителям контролировать расходы ребенка. С помощью этого мобильного приложения родители получат возможность оформить виртуальную предоплаченную карту для своего ребенка, моментально перевести деньги на карманные расходы, посмотреть, на что ребенок тратит, установить ему лимиты на покупки и узнать, что он хочет в подарок", — отмечает банк.

Дети, главные пользователи нового мобильного приложения банка, смогут расплачиваться телефоном в магазинах, получать деньги от родителей, копить и тратить деньги и бонусы «Спасибо». Помимо этого, в приложении СберKids есть специальный раздел о том, как зарабатывать, тратить и экономить деньги — с помощью него ребенок сможет повысить навыки финансовой грамотности, пояснили в кредитной организации.

Максимальная сумма одной операции в рамках этого приложения составляет 15 тысяч рублей, максимальный ежемесячный оборот по карте — 40 тысяч рублей, при этом у ребенка нет возможности переводить деньги другим людям, исключены функции снятия наличных и оплаты покупок в иностранных магазинах, а функционал приложения доступен только для родителей-пользователей «Сбербанк Онлайн» и их детей.