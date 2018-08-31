Любо-дорого: 10 цитат Дэвида и Виктории Бекхэм о браке

На днях Дэвид и Виктория отпраздновали 16-летие старшего сына Ромео (о том, где семья провела лето, мы писали тут), а затем порадовали фанатов редким совместным выходом в свет, приняв участие в церемонии жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА . В этом году звездной паре исполнилось 19 лет! На BeautyHack — лучшие цитаты Бекхэмов о детях, кризисе отношений и гордости друг за друга.

Виктория:

«Во время недель моды, когда я работаю, дети находятся в Нью-Йорке с Дэвидом. Он заранее планирует походы по музеям и субботний ужин — он в этих делах очень хорош! Так же как и я. Сказав «Ты знаешь, я займусь этим», вы можете поддержать партнера в браке. Это залог хороших отношений».

«Дэвид готовит лучше меня, конечно!»

«Мы оба уважаем занятость друг друга. Мы управляем большими бизнесами, но иногда откладываем телефоны и просто разговариваем. Когда Дэвид был гостем программы Desert Island Discs на Radio 4, было здорово сидеть всей семьей и просто слушать его».

«Мы показываем детям, что жизнь — это упорная работа. Дэвид и я усердно трудимся. Но дети все же должны оставаться детьми».

«Я никогда не чувствую себя одинокой. У меня мало друзей, но я окружена любимыми людьми. Я не путешествую много, потому что не хочу быть вдали от детей и должна работать в студии. Но если уезжаю, то посвящаю это время себе и наслаждаюсь сном — никто не сможет разбудить меня посреди ночи. Здорово, когда ты работающая мама и можешь позволить себе ночевать одна в отеле. Звучит глупо, но когда я в последний раз принимала ванну? Время летит так быстро!»

О бьютихаках Виктории читайте тут.

Дэвид:

«Я горд за Викторию: она бросила Spice Girls, самую известную женскую группу в мире, чтобы стать успешным дизайнером одежды, и ей это удалось. По‑моему, это невероятно».

«Я в безопасности как человек, муж и отец. Раньше я очень беспокоился по разным вещам. Сейчас мне 40, у меня четыре удивительных ребенка, удивительная жена, замечательные родители и родственники, прекрасные друзья, которым я доверяю: не имеет значения, что говорят остальные люди».

«Мы воспитаны с правильными ценностями. Конечно, всегда можно совершать ошибки. Брак иногда бывает трудным и требует постоянной работы. Но мы знаем друг о друге все. У нас удивительная жизнь, за которую мы очень благодарны».

«Мы вместе, потому что у нас четыре удивительных ребенка. Когда мы переживаем трудные времена, мы работаем над ними как семья».

«Мы защищаем детей настолько, насколько можем. Люди могут быть резкими, критиковать. Мне кажется невероятным, что человек может осудить 11-летнего, 14-летнего, 17-летнего или 5-летнего ребенка. Это издевательство. Но они все на глазах общественности. Все, что мы можем, это защитить их».