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Праздник мира проведут в Мосрентгене
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Праздник мира проведут в Мосрентгене 

Префектура ТиНАО города Москвы 9 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники Дома культуры поселения Мосрентген 3 сентября проведут праздник мира. В рамках мероприятия дети и взрослые смогут наглядно продемонстрировать как они понимают слово «человеколюбие».
— Гости нашего праздника смогут изобразить разноцветными мелками на асфальте свое понимание слов «любовь» и «человечность», — рассказала заместитель директора Дома культуры «Мосрентген» Марина Павлова.
Она добавила, что мероприятие состоится на территории учреждения. В начале встречи с детьми проведут небольшую познавательную и общеразвивающую беседу.
Отметим, что подобные просветительские мероприятия для детей проводят в ДК регулярно.
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