Праздник мира проведут в Мосрентгене

Фото: архив

Сотрудники Дома культуры поселения Мосрентген 3 сентября проведут праздник мира. В рамках мероприятия дети и взрослые смогут наглядно продемонстрировать как они понимают слово «человеколюбие».

— Гости нашего праздника смогут изобразить разноцветными мелками на асфальте свое понимание слов «любовь» и «человечность», — рассказала заместитель директора Дома культуры «Мосрентген» Марина Павлова

Она добавила, что мероприятие состоится на территории учреждения. В начале встречи с детьми проведут небольшую познавательную и общеразвивающую беседу.

Отметим, что подобные просветительские мероприятия для детей проводят в ДК регулярно.