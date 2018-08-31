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Ольгу Рапунцель осудили за фотосессию с дочерью
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Ольгу Рапунцель осудили за фотосессию с дочерью 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Скандальная участница «Дома-2» Ольга Рапунцель снялась в очередной откровенной фотосессии и поделилась снимками в своем Инстаграм. Полуобнаженная звезда популярного телепроекта красуется эротическими позами, при этом обнимая 5-месячную малышку дочь.
Подписчики отрицательно отнеслись к провокационным снимкам и посчитали, что использование в съемке маленького ребенка было неуместным. Рапунцель отличается своеобразным подходом к воспитанию дочери — не стесняется ее присутствия во время интима, берет с собой на светские мероприятия. Ее обвиняют в легкомыслии и неспособности полноценно заботиться о собственном ребенке. Из-за этих нападок Ольга даже собирается уйти из шоу-стройки.
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