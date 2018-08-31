Ольгу Рапунцель осудили за фотосессию с дочерью

Скандальная участница «Дома-2» Ольга Рапунцель снялась в очередной откровенной фотосессии и поделилась снимками в своем Инстаграм. Полуобнаженная звезда популярного телепроекта красуется эротическими позами, при этом обнимая 5-месячную малышку дочь.

Подписчики отрицательно отнеслись к провокационным снимкам и посчитали, что использование в съемке маленького ребенка было неуместным. Рапунцель отличается своеобразным подходом к воспитанию дочери — не стесняется ее присутствия во время интима, берет с собой на светские мероприятия. Ее обвиняют в легкомыслии и неспособности полноценно заботиться о собственном ребенке. Из-за этих нападок Ольга даже собирается уйти из шоу-стройки.