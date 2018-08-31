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Сбербанк запустит мобильное приложение для детей
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Сбербанк запустит мобильное приложение для детей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сбербанк с 1 сентября запустит мобильное приложение СберKids для детей в возрасте от 6 до 13 лет и их родителей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Предполагается, что дети с помощью приложения смогут расплачиваться телефоном в магазинах, получать деньги от родителей, делать накопления и участвовать в бонусных программах банка.
Родителям будет доступна функция оформления виртуальной предоплаченной карты для своего ребенка, моментальный перевод средств, детализированные расходы ребенка.
В приложении есть ограничения для детей, в частности, максимальная сумма одной расходной операции/операции пополнения не должна превышать 15 тыс. рублей, максимальный ежемесячный оборот по карте составляет 40 тыс. рублей. Также ребенок не сможет переводить деньги другим людям, снимать наличные и совершать покупки в иностранных магазинах.
В СберKids будет раздел о том, как зарабатывать, тратить и экономить деньги для повышения финансовой грамотности ребенка.
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