В День города в Конькове пройдет благотворительная ярмарка

8 сентября в нашем районе отметят день благотворительности. В День города на Экомаркете (улица Профсоюзная,126/3), с 13.00 до 17.00 развернется благотворительная ярмарка «Дети спешат на помощь», посвященная международному дню благотворительности.

В этот день детишки будут помогать детям, взрослым и животным, оказавшимся в беде. Стать участником ярмарки очень просто: необходимо сделать доброе дело — принести на ярмарку игрушки в хорошем состоянии, интересные предметы или книги.

Организаторы подчеркнули, что особенно будут приветствоваться поделки, специально приготовленные к этому дню. Кроме того, мамы могут принести свои домашние кулинарные шедевры: выпечку, варенье собственного приготовления.

«Каждый ребенок может продать свои игрушки, книги или поделки, а все вырученные средства пойдут на благотворительность, притом ребенок сможет выбрать, кому помогать, самостоятельно!», — рассказали организаторы.

Фонды, которым можно будет помочь в этот день:

• Фонд «Подсолнух» — фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета. Это первая и единственная организация, которая занимается проблемой первичного иммунодефицита в России СИСТЕМНО.

• Фонд «Старость в радость» — волонтёрская группа помощи инвалидам и пожилым людям, живущим в домах престарелых и психо-неврологических интернатах.

• Фонд «ОРБИ» — первый и единственный в России фонд помощи больным, перенесшим инсульт, и их родственникам.

• Фонд «Собаки, которые любят» — некоммерческая организация, которая помогает безнадзорным животным и животным, содержащимся в приютах.

Программа мероприятия:

13.00-13.30 — лекция про благотворительность «Все вместе за разУМную помощь», рассказывает координатор проектов благотворительного собрания «Все вместе», Людмила Геранина. Также фонды расскажут гостям и участникам ярмарки о своей деятельности.

13.30-14.30 — мастер-класс от Культурного центра Меридиан. Студия декоративно-прикладного творчества «Hand Made» вместе с детьми будут делать подвеску «Гномик» из ниток.

14.30-15.15 — мастер-класс от фонда «Собаки, которые любят». Здесь дети будут делать закладки для книг и фото-рамок в виде собачек.

15.15 -16.00 — мастер-класс от художника на тему «Поле подсолнухов». Здесь дети нарисуют свои картины, которые с 21 по 23 сентября будут участвовать в конкурсе и выставке в отделении иммунологии РДКБ. Победителей конкурса выберут подопечные фонда «Подсолнух».

16.00-17.00 — мастер-класс от креативной команды «Zaprosto». Здесь дети будет не просто изучать, но и творить географию. На большом панно дети создадут карту волшебного мира из цветов, лент и стеклянных шаров.