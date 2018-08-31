Побеги из интернатов, удар по кошельку и адаптация после жизни в тундре: что ждет детей аборигенов в школах

«В детстве постоянно сбегал из интерната»

В Югре в интернатах обучаются до половины всех детей из числа КМНС, а на Ямале еще больше — до 80%. В этом году, по данным окружных правительств, впервые в школу-интернат пойдут около 600 детей оленеводов в Югре, и 870 — в ЯНАО. И самое сложное в этом процессе — адаптация малышей.

В одном из таких учебных заведений в сельском поселении Русскинская Ханты-Мансийского автономного округа — Югры корреспонденту «ФедералПресс» рассказали, что для того, чтобы ребята быстрее адаптировались к жизни вдали от тундры, в интернате есть специальный уголок, оформленный в их традициях. Заместитель директора по воспитательной работе Мария Стадниченко сообщила, что ребята осваиваются быстро, но, как показывает практика, потом все равно возвращаются к кочевой жизни.

Своим опытом поделился с «ФедералПресс» представитель КМНС Алексей Вануйто. Он рассказал, что большинство кочевников приводят своих детей в интернат еще в дошкольном возрасте, чтобы подготовить их. К тому же, по его словам, родители, старшие братья и сестры стараются рассказывать о том, что их ждет.

«Поэтому еще до школы дети начинают понимать русскую разговорную речь и даже сами начинают разговаривать по-русски. Да и потом — у многих в соседних поселках есть родственники. После прохождения медосмотра они могут встречаться. А в начальных классах сейчас работают воспитатели, которые сами прошли этот интернат. Они тоже помогают детям адаптироваться», — отметил Алексей Вануйто.

Однако, по его словам, в его детстве ситуация была хуже. Алексей признался, что сам он долго не мог привыкнуть к интернатской жизни и сбегал при любой возможности.

«Хотя куда бежать-то было? Бегал к родственникам, которые жили в поселке, а они меня обратно приводили, хотя я дико сопротивлялся. К тому же, к ним на помощь приходили старшеклассники. Обманом, хитростью, лестью или с помощью простой физической силы меня просто приводили обратно в корпус интерната, а через некоторое время все повторялось», — вспоминает Вануйто.

«Дорого, но помогают льготы»

Впрочем, сборы детей КМНС в школу — это не только испытания нервной системы, но и большие траты. Частично коренным жителям помогают программы поддержки. На каждого первоклассника из числа КМНС выделяется по пять тысяч рублей. Отдельной строкой идет поддержка многодетных семей.

Жительница Югры Ирина Шамолова отправила в школу сразу троих детей. По ее словам, у нее ушло по десять тысяч рублей на каждого ребенка.

«Дорого, конечно. Частично затраты покрыли окружные и федеральные льготы, но это разовая выплата, а сколько раз за год нужно будет покупать блузочки и брючки — это большой вопрос», — добавляет многодетная мать.

Об ударе по кошельку при сборе первоклассника заявил и коренной житель Алексей Вануйто. Он рассказал, что родители обычно выезжают в поселок, чтобы купить своим детям одежду. По его словам, для ребят важно, что это обычные вещи, а не интернатская форма, которую выдают в школах.

«Покупаем на вырост, но стараемся одевать помоднее. Хотя теперь интернатская одежда не так уж и отличается от покупной. В мое детство в интернате ходили в одинаковой форме и одинаковых валенках. Это служило предметом насмешек «домашних» (поселковых) детей и приводило к весьма серьезным стычкам», — заметил Алексей.

Таким образом, сейчас семьям из числа КМНС, ведущих кочевой образ жизни, гораздо проще отдать ребенка в школу-интернат — как в моральном плане, так и в материальном. Помогают многочисленные программы. Так, например, в Югре разработан проект концепции развития этнокультурной системы образования в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных жителей автономного округа. Обширная информационная и разъяснительная работа с родителями воспитанников школ-интернатов ведется и на Ямале.

«Как показала статистика прошлого года, такие дети более социализированы и меньше тревожатся. Мы рассчитываем, что эти первоклассники будут успешно учиться в школе», — заявил начальник отдела регионального развития департамента образования ЯНАО Григорий Лымар.

ФОТО: Алексей Вануйто