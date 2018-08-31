Почему детям нужно петь колыбельные песни

Джазовая певица Анна Бутурлина дала «голос» Эльзе из «Холодного сердца», и ее обожают все дети и их родители. Она сама — мама двух дочек, которым поет песни и хорошо знает, какие колыбельные выбрать. Об этом артистка и рассказала WomanHit.ru Что я пою детям

Все колыбельные, которые я пою своим дочкам, пришли из моего детства. Большинство из них пели мама и бабушка, когда я была маленькая. Это народные песни — думаю, малыши слушают их не одну сотню лет. Трудно сказать, насколько точно я воспроизвожу мелодию, ведь эти колыбельные передаются из уст в уста, они не записаны нотами. Еще, конечно, звучат у нас дома «Спи, моя радость, усни» Исаака Дунаевского и «Спят усталые игрушки» из любимой детской передачи.

Как я подбирала колыбельные

Я не выбирала какие-то песни сознательно, хотя знаю, что текст имеет значение. Есть колыбельные для мальчиков и для девочек, и их невозможно перепутать. Но в целом они подходят для всех детей — особенно те, которые широко известны и у всех на слуху.

Мне кажется, достаточно, чтобы песня была красивой, спокойной и мелодичной. А в большинстве колыбельных, особенно народных, слова и так имеют педагогический смысл — они рассказывают о достоинствах ребенка, учат правильным поступкам, создают ощущение защищенности и безопасности. Так что нет необходимости тщательно искать и выбирать — колыбельная не научит плохому!

По своему опыту могу сказать, что самым лучшим «убаюкивающим» эффектом обладают песни с большим количеством повторений. Такие, как «Дрёма», «Гуленьки», «Со вечера дождик». С одной стороны, они довольно однообразны, и маме может быть скучно их петь, но именно эта их монотонность расслабляет ребенка.

Сложные и витиеватые авторские колыбельные очень красивы, но они отвлекают малыша — их лучше петь до укладывания в кроватку, чтобы создать спокойную атмосферу. А непосредственно перед сном спеть какую-нибудь незамысловатую мелодию с повторяющимися словами.

«Звездные» колыбельные

Колыбельные — это все-таки особый жанр, они вызывают очень теплые чувства. В моем репертуаре есть «Колыбельная Светланы» на музыку Тихона Хренникова — это очень нежная и трогательная песня, в которой и слова, и музыка полны необыкновенной любви. Я знаю, что многие артисты (особенно те, кто уже сами стали родителями) охотно включают в свой репертуар колыбельные. Например, несколько таких песен спела Алсу, и уверена, что многие мамы взяли их «на вооружение» именно после ее исполнения.

Мамы, пойте!

Я столкнулась с интересной особенностью современных родителей — они с удовольствием включают детям записи колыбельных в исполнении различных певцов, но избегают петь самостоятельно. Мамы комплексуют, потому что считают, что поют недостаточно хорошо. Но это же в корне неправильно! Мамин голос для ребенка — самый родной и любимый, и совсем не важно, как она поет — главное, что она делает это с любовью! Пойте вполголоса или даже шепчите слова колыбельной — это сблизит вас с крохой гораздо сильнее, чем любое безукоризненное исполнение в записи. Не позволяйте ложному стыду лишить вас самых ценных моментов близости с ребенком, когда глаза смотрят в глаза, а сердца замирают от любви.

Тепло голоса, мелодичные интонации, чувство безмятежности от того, что мама рядом, — все это в разы важнее вокальных данных. К тому же, ваша цель — не покорить ребенка своим талантом, а успокоить и дать ему почувствовать защищенность. А если вам кажется, что малыш плохо реагирует на колыбельную, не спешите приписывать его реакцию своему исполнению. У детей даже в раннем возрасте есть вкус и музыкальные пристрастия — может быть, ему просто не понравилась эта песня. Так что чем обширнее ваш репертуар, тем легче будет подобрать колыбельную, которая полюбится ребенку.