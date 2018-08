Певец Эмин показал, как проводит время с детьми

Поклонники отметили, что мальчики очень похожи на звездного папу.

38-летний певец и музыкант, автор песен, предприниматель Эмин Агаларов порадовал многочисленных поклонников фото и видео со своими наследниками. Артист показал, как развлекает девятилетних сыновей, пока у них не началась учеба.

Звездный отец старается разнообразить досуг своих мальчиков. Эмин Агаларов не против и подурачиться с детьми, лишь бы они радовались и смеялись. Поклонники певца уверены, что он замечательный отец.

«Сегодня заканчивается лето и завтра даем старт новому учебному году, и я желаю вам, ребята, больших успехов в учебе, почаще радуйте родителей своими достижениями. Будьте здоровы и успешны», «Всегда рады видеть Вас. Супер команда. 👍👍👍👍🙌🙌🙌❤❤❤😘😘😘😘😘😘», «Классные ребята 👍👍👍», «Мальчики, как они похожи на Папу!», «Какой вы хороший папа. Я тоже люблю проводить своё время с детьми. Дети мои самые лучшие друзья. Люди иногда удивляются, как я могу найти общий язык с первого раза. С ними ты тоже становишься ребёнком. И я уверена, что вы тоже. 😊⚽️🏐✌️», «Любовь детей-это лучшее, что может быть в нашей жизни. Она самая искренняя и настоящая», — отреагировала аудитория в Instagram.

К слову, звездный папа очень любит своих детей и старается как можно больше времени проводить с ними. Недавно Эмин показал трогательный снимок с подросшими сыновьями и дочкой.

«Ой, как здорово!мальчишки — крепыши! Доча красавица!», «Эмин, какой же вы красавчик!Любуюсь вами и вашими детьми!», «Как все подросли, чудные детки 👍🏼😊», «Эмин! Вы классные, счастья вам огромного!💚❤💚», «Замечательные дети, вы просто класс ❤️❤️», «Красавчики с красавицей», «Какие замечательные детки», — порадовались за певца и его детей поклонники в Instagram.

Кстати, Эмин Агаларов показывал в сториз, как его сыновья и дочка играли в футбол, загорали, купались. Наследники певца счастливы, что папа с ними рядом.

Напомним, что в 2006 году Эмин Агаларов женился на Лейле Алиевой — старшей дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева . В 2015 году пара распалась. Артист воспитывает сыновей-двойняшек Али и Микаила, а также дочь Амину. Кстати, девочку удочерила бывшая жена звезды. Однако Эмин принимает активное участие в жизни и воспитании малышки. Артист рассказывал порталу «Летидор», что с дочкой у него особенные отношения.

24 Май 2018 в 10:10 PDT Отметим, что в июле звездный отец женился во второй раз. Избранницей артиста стала модель Алена Гаврилова из Саранска. Свадьба не анонсировалась в прессе и стала полной неожиданностью для поклонников после того, как информация просочилась в СМИ. Однако в Сети очень скоро появились первые видеоролики и фото с торжества.

Одним из видеороликов поделилась гостья мероприятия певица Анита Цой

14 Июл 2018 в 12:45 PDT Отметим, что у новой избранницы артиста есть сын, родившийся в гражданском браке с миллиардером Рустамом Тарико . В Сети часто осуждают Эмина за отсутствие фотографий с ребенком своей жены.

