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«Я хочу семью»: Ольга Бузова сообщила, что готова стать матерью
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«Я хочу семью»: Ольга Бузова сообщила, что готова стать матерью 

WMJ.ru 19 минут назад
Фото: WMJ.ru
32-летняя Ольга Бузова заговорила о детях.
В конце 2016 года Ольга развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. Тогда одной из возможных причин расставания пары было нежелание телеведущей иметь детей. Сейчас спортсмен счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко, которая в июле родила ему дочь Милану. Возможно, это и подтолкнуло Ольгу к мысли обзавестись своими детьми. В недавнем интервью Woman.ru Бузова сделала любопытное заявление.
Быть может, реалити «Замуж за Бузову», которое стартовало 26 августа, поможет телеведущей и певице найти свое счастье и построить семью? К слову, также Ольга заявила, что ради детей и мужа она не готова оставлять карьеру. Как думаешь, получится у телеведущей найти такого мужчину?
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Фото:Instagram
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