«Я хочу семью»: Ольга Бузова сообщила, что готова стать матерью

В конце 2016 года Ольга развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым . Тогда одной из возможных причин расставания пары было нежелание телеведущей иметь детей. Сейчас спортсмен счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко , которая в июле родила ему дочь Милану. Возможно, это и подтолкнуло Ольгу к мысли обзавестись своими детьми. В недавнем интервью Woman.ru Бузова сделала любопытное заявление.

Быть может, реалити «Замуж за Бузову», которое стартовало 26 августа, поможет телеведущей и певице найти свое счастье и построить семью? К слову, также Ольга заявила, что ради детей и мужа она не готова оставлять карьеру. Как думаешь, получится у телеведущей найти такого мужчину?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram