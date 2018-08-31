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Гордый отец принес домой качели для заднего двора. Но, у него были проблемы со сборкой…
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Гордый отец принес домой качели для заднего двора. Но, у него были проблемы со сборкой… 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Гордый отец принес домой набор качелей заднего двора для его детей и немедленно начал собирать его со всеми соседскими детьми, с нетерпением ждущими, чтобы играть на нем.
После нескольких часов чтения инструкций, попыток найти место для приспособления болта A в шлицу B, и т.п., в конце концов, он сдался и позвал старого мастера, работающего в соседнем дворе.
Старожил подошел, отбросил инструкцию, и через некоторое время качели были полностью собраны.
«Это выше моего понимания, — сказал отец, — как ты собрал все это вместе, даже не прочитав инструкций.»
«По правде говоря, — ответил Старожил, — я не умею читать, а когда не умеешь читать, приходится думать.»
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