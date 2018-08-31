Гордый отец принес домой качели для заднего двора. Но, у него были проблемы со сборкой…

Гордый отец принес домой набор качелей заднего двора для его детей и немедленно начал собирать его со всеми соседскими детьми, с нетерпением ждущими, чтобы играть на нем.

После нескольких часов чтения инструкций, попыток найти место для приспособления болта A в шлицу B, и т.п., в конце концов, он сдался и позвал старого мастера, работающего в соседнем дворе.

Старожил подошел, отбросил инструкцию, и через некоторое время качели были полностью собраны.

«Это выше моего понимания, — сказал отец, — как ты собрал все это вместе, даже не прочитав инструкций.»

«По правде говоря, — ответил Старожил, — я не умею читать, а когда не умеешь читать, приходится думать.»