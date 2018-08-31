Мама может: Тата Бондарчук про дочек, знаменитых родителей и Федора Бондарчука

Ее папа — олимпийский чемпион по борьбе Михаил Мамиашвили , свекр — Федор Бондарчук , один из самых известных режиссеров и продюсеров страны. С таким набором она и сама давно могла бы «зазвездиться». Но нет.

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Даже на нашу съемку для специального проекта PEOPLETALK и бутика детской одежды «Даниэль» она приехала сама, за рулем, сама привела детей в студию, и все три часа съемки прошли с улыбкой, без капризов и неадекватных требований. На прощание мы обнимались всей командой.

Тата говорит, что ее главный принцип — не «врубать» гордость. Знает, где лучше сделать самой, а где обратиться за помощью к отцу или свекру, поэтому не кричит о том, что она все «сама-сама». В семье Бондарчук-Мамиашвили вообще принято друг друга во всем поддерживать: «Главное, что у меня есть от моей семьи, — это фундамент из уверенности в их поддержке».

При этом «помочь могут раз, два, но если ты бестолковая сама, если ничего не можешь и не учишься это делать, то дальше все развалится, кто бы тебе ни помог. В первую очередь такие родители — это очень большая ответственность».

И сейчас она «живет и дышит» проектом, к которому ее родственники не имеют никакого отношения. «Кинотест. Дети» она создала с подругами — актрисой и продюсером Ренатой Пиотровски и режиссером Сашей Франк. Их цель — найти, обучить и подготовить детей-актеров к работе в кино и помочь каждому из подопечных найти роли в фильмах. «Нам хочется найти новых ребят, талантливых, которые, самое главное, не исполняют прихоти своих родителей и не удовлетворяют их амбиции, а на самом деле хотят этого», — говорит Тата.

Она и сама с детства мечтала стать актрисой. И несмотря на то что к своим 29 вдруг поняла, что по другую сторону камеры ей нравится находиться намного больше, от мечты детства не отказалась. «Федором Сергеевичем не так-то просто воспользоваться», — шутит Тата. Так что без помощи знаменитого родственника она снялась в клипе группы «Марсель», который выйдет осенью, а весной ее ждет роль в полном метре, название которого пока не называет.

https://www.instagram.com/p/BcshxHbF0wd/?hl=ru&taken-by=tatamamik

Немногие знают, но Тата еще и стихи пишет: «Я не Ахматова и не Цветаева, но я очень сентиментальная, и ко мне это как-то само приходит. Просто сесть и написать я не могу, а бывает, в четыре утра как придет вдохновение». Почитать Татины стихи можно у нее в Instagram. А еще она скоро начинает писать сценарий к фильму.

Если про стихи знают не все, то фото Таты в купальнике точно не пропустил ни один ее подписчик. «Во-первых, не верьте Instagram, у всех же есть FaceTune 2», — шутит Тата. А если серьезно, то Бондарчук занимается бикрам-йогой, это горячая йога при 40 градусах, и растяжкой. А еще называет себя недовеганом: не ест красное мясо, птицу и молочку, исключения делает только иногда для крылышек и сыра.

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Но прежде всего она, конечно, мама. У Таты и ее мужа Сергея Бондарчука две дочки — пятилетняя Марго и четырехлетняя Вера.

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Тата себя считает строгой мамой, но говорит, что главное ее правило — это давать детям свободу и всегда им объяснять, почему что-то делать нельзя: «Я никогда не говорю: „Это делать нельзя, потому что я так сказала“. Стараюсь научить их анализировать свои поступки. С детьми обязательно нужно разговаривать».

https://www.instagram.com/p/Bgp-shAFUan/?hl=ru&taken-by=tatamamik

Девчонки, кстати, растут настоящими принцессами. И несмотря на занятость дедушек и бабушек, вниманием с их стороны не обделены. Михаил и Маргарита Мамиашвили, родители Таты, регулярно ездят с девочками на отдых: «Моему родному брату пять лет, как и Маргоше, и они очень дружат и все всегда делают вместе, поэтому у моих родителей условие, что девочки ездят с ними на отдых хотя бы несколько раз в году».

А Федор Сергеевич живет совсем близко, и хоть и уходит из дома, когда девочки еще спят, а возвращается, когда уже спят, в свои выходные приглашает внучек в гости, они любят побаловаться у него в спортивном зале.

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«Мне кажется, что дети должны оставаться детьми, неважно, в какой семье они растут. Я считаю, что, когда дети знают о какой-то популярности и заработках, о каких-то вещах не детских, — это нездоровая обстановка в доме», — говорит Тата.

Да им и некогда, Вера и Марго хоть и не участвуют в «Кинотесте» («Мы их приберегли на десерт»), у них достаточно занятий. Девочки занимаются гимнастикой и английским, Марго ходит на фигурное катание и играет в шахматы.

Кстати, о своей популярности Марго и Вера тоже не догадываются, при этом среди подписчиков маминого Instagram у них уже целая армия поклонников. Тата часто публикует видео с разными перлами дочек и ведет с ними вместе прямые трансляции: «Мы выходим с ними в эфир иногда, и я говорю: „Девчонки, смотрите, как вас все любят“.

Они у меня удивительные, я говорю не как сумасшедшая мама, которая в попку целует своих детей и восхищается каждым пуком, но я наблюдаю за ними со стороны и понимаю, что девочки напрочь лишены капризов, связанных с популярностью родителей».

https://www.instagram.com/p/BiPwXTYlFFV/?hl=ru&taken-by=tatamamik

С детьми Тата действительно не «сюсюкается», может, поэтому у них такое взаимопонимание и, на зависть многим, очень теплые отношения.

Детские вещи для съемки предоставлены бутиком детской одежды «Даниэль».

Благодарим компанию Big Day Lab за помощь в организации съемки.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/mama-mozhet-tata-bondarchuk-pro-dochek-znamenityh-roditelej-i-fedora-bondarchuka/