В бесплатном семинаре «Как растить ребенка уверенным и ответственным?» поучаствуют родители из Митина

В филиале «Северо-Западный» Московской службы психологической помощи населению пройдет бесплатный семинар «Как растить ребенка уверенным и ответственным?». — На семинаре мы обсудим тему уверенности в себе наших детей, их ответственного отношения к поставленным задачам, поговорим о том, что делаем мы, родители, для того, чтобы дети чувствовали себя уверенно, чтобы учились брать ответственность на себя, что такое уверенность и ответственность и откуда вообще они берутся. А также поделимся действенными способами родительского влияния на формирование уверенности и ответственности у ребенка, — рассказала заместитель руководителя филиала Ольга Акимова Семинар пройдет во вторник, 11 сентября, с 19.00 до 21.00. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (495) 944-45-04. Количество мест ограничено. Адрес проведения: ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1. (ср)