Видео Евгения Плющенко про растяжку сына вызвало споры среди подписчиков

В Сети беспокоятся за маленького ребенка.

Известный фигурист и олимпийский чемпион Евгений Плющенко очень любит своего младшего сына и периодически делится видео с его участием в соцсетях. Правда, на этот раз звездный папа решил показать, как сурово проходят будни будущих чемпионов. Евгений Плющенко шокировал некоторых подписчиков своим подходом к растягиванию ребенка. Однако многие поддержали олимпийского чемпиона, посчитав, что по-другому воспитать хорошего спортсмена нельзя. Кстати, в конце ролика, когда ребенок заплакал, Евгений Плющенко прекратил тянуть малыша, крепко прижал к себе и поцеловал.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

31 Авг 2018 в 8:37 PDT Папа взялся 💪🏻💪🏻💪🏻

— кратко подписал видео звездный папа.

«Рабство какое-то», «Вырастет и будет ненавидеть их обоих, таких амбициозных родителей», «Да! На это смотреть невозможно🙈. К сожалению, если действительно хотят чемпиона, то без этого не обойтись! Зачем это Вам, Евгений? Не бывает двух чемпионов в семье! У него же совсем другая жизнь, чем была у Вас. Фигурное катание — такой жестокий спорт. Неужели Вы желаете своему малышу всё это повторить?🤨», «Отстаньте от ребёнка, Вы его замучали 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️», «Ну нельзя же так с малышом, бедненький», «Детство у ребенка бедного отняли, бедняжка малыш», — начали писать комментарии обеспокоенные подписчики в Instagram.

Один из подписчиков посоветовал звездным родителям для начала отправить ребенка к логопеду, а потом уже заниматься фигурным катанием: «Иногда мне жаль ребенка…он еще говорить толком не умеет…лучше бы логопеда наняли, чем выжимать соки из детского организма…у него проблемы с речью…это заработок родителей…».

Вы реально думаете, что Вы пишете?! Логопед у него есть. Он говорит прекрасно для 5 лет и занимается, и читает уже! У родителей с заработком все нормально) не переживайте!)),

— заступилась за своего ребенка звездная мама.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

5 Май 2018 в 12:59 PDT Однако далеко не всем показалось, что Евгений Плющенко сурово обращается с ребенком. «Будет чемпионом 😂👍💪❤❤❤», «Не слушайте никого, и правильно все делаете, все идеально, так и должно быть со спортсменом», «Так и вырастают чемпионы) они не появляются из неоткуда)», «Молодец Евгений и молодец Гном Гномыч! Он занимается тем, что ему нравится! А без упорства и труда ничего не получится! Потом будут слезы радости от гордости и побед на соревнованиях! Трудолюбивый малыш! Умничка! Будет точно чемпионом💪🏻👍🏻👍🏻», — похвалили знаменитого спортсмена и его сына поклонники в соцсети.

К слову, в Сети продолжают обсуждать выступление пятилетнего сына Яны Рудковской на льду. Ролик вызвал волну возмущения среди подписчиков продюсера. Пятилетний Саша Плющенко выступал на презентации нового сезона хоккейного клуба СКА и открытии академии «Ангелы Плющенко & СКА» в Санкт-Петербурге. Однако многие подписчики Яны Рудковской в комментариях начали осуждать звездных родителей, которые не замечают отсутствие таланта у своего ребенка. Аудитория резко высказывалась о катании маленького Саши. Звездная мама заступилась за своего мальчика.

«Ребенок старается, но смотрится не красиво каждый шаг, потому что нервничает, потому что боится, и это вытекает в отсутствие пластики и артистизма. Мало того, что загоняют ребенка и отобрали у него возможность просто быть ребенком, так еще и ставят такие планки недостижимые, а потом выставляют напоказ эти неудачные выступления! Бред какой-то. Жаль ребенка», «Одно непонятно, зачем отбирать у своего же ребенка детство ради этого бизнеса?))», «Понятно, что каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего будущего, хочет видеть его успешным и состоявшимся. Дети-наша гордость…но тут реально перегиб, и это видно по ребенку. Он же еще совсем ребенок и уже столько ответственности свалили на него, столько труда, усилий, славы», — не оценила стараний пятилетнего ребенка аудитория звездной мамы в Instagram.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

28 Июл 2018 в 11:39 PDT Один из подписчиков Яны Рудковской посчитал необходимым указать звездной маме на отсутствие таланта у ребенка: «У мальчика, к сожалению, нет таланта! В этом возрасте дети прыгают спокойно все двойные прыжки! Со слухом и пластикой тоже беда! С таким количеством льда и тренировок почти не видно продвижений! Мне его очень жаль, конечно, у него есть другие таланты, но родители не хотят этого видеть! У этого ребенка нет права выбора! Конечно, для поддержания физического здоровья пусть катается! Но не калечьте ребенку жизнь, не выдавливайте из него того, чего не заложено природой!»

Такой комментарий не на шутку разозлил маму троих детей. Яна Рудковская заступилась за своего ребенка.

Кто все в 5 лет прыгают двойные? Вы реально сумасшедший, мерзкий человек! Никто в 5 лет в Мире из мальчиков не прыгает двойные! Саша учит аксель и 2 Сальхов и скоро их сделает! А Вы сидите и умничаете, ничего не знаете!

— резко отреагировала продюсер.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

17 Июл 2018 в 7:58 PDT Однако многие подписчики поддержали звездную маму и ее маленького сына. «Зажег! Класс!», «Молодец, в таком малом возрасте 👍👍👍», «Растет будущий чемпион!», «Сейчас у меня „мурашки“ по коже). Процветания и гордости за сына вам», «Умница Саша! 😉», «Сашенька уже молодец, и через какое-то время он станет очень крутым фигуристом. У него есть задатки и видно, что ребенок очень трогательно относится к своему занятию! Все люди раскрываются по-разному, а гены все равно передаются, повадки, манеры и поведения. Молодец Яна и Александр, занимаются своим ребенком!», «Какой замечательный и талантливый мальчик. Яночка, Вы просто чудо. Я восхищаюсь вами как мамой, как человеком со стержнем, умеющим расставлять приоритеты. Всех благ вам и крепкого здоровья», — написала аудитория в Instagram.

Кстати, Светлана Лобода в комментариях призналась, что вместе со старшей дочкой посмотрела выступление Саши. «Ева в полном восторге, просит познакомить», — обратилась к Яне певица.

К слову, в Сети постоянно переживают за маленького Сашу. Практически на каждом фото подписчики умудряются разглядеть уставшие, грустные глаза ребенка.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

18 Июл 2018 в 5:52 PDT «Ну почему глазки грустные? Яна, бейте тревогу», «Жаль, но сынуля Яны всегда печален», «Ребенок уже устал поди от всего, вразумите мать кто-нибудь… То Саша миллионы зарабатывает сам в таком возрасте, нашла, чем гордиться! ДАЙ РЕБЕНКУ ДЕТСТВО», «Детства нет вообще, коньки, подиум, фото, передачи…», «Сашулька, чего ты такой грустный?» — комментируют подписчики звездной мамы.

Напомним, что у Яны Рудковской и Евгения Плющенко один общий ребенок. Это пятилетний Саша. Пара официально оформила отношения в 2009 году. От первого брака у фигуриста есть сын Егор (мальчик носит фамилию матери Марии Ермак). А у Яны Рудковской от брака с миллиардером Виктором Батуриным есть два подростка, Андрей и Николай. Старшие дети продюсера помогают маме с младшим братом.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

7 Июл 2018 в 9:54 PDT Фото: Instagram @plushenkoofficial, @rudkovskayaofficial