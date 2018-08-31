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Ресурсный класс для особенных детей откроется в обычной школе Балашихи 1 сентября
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Ресурсный класс для особенных детей откроется в обычной школе Балашихи 1 сентября 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Первый в Московской области ресурсный класс для особенных детей в обычной школе откроется в День знаний в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты РФ.
«Первого сентября в 10:00 в МАОУ НОШ №28 города Балашихи (микрорайон Кучино, улица Брагина, дом №3А) откроется первый в Московской области ресурсный класс для особенных детей в обычной школе», — говорится в сообщении.
Проект реализуется МОО «Благотворительный фонд „Шаг в инклюзию“» при участии комиссии общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства.
Это первый образовательный проект в Подмосковье, согласованный с министерством образования Московской области, направленный на создание и обеспечение специальных образовательных условий для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями в Подмосковье.
Цель проекта — реализация прав этих детей на образование и жизнь в обществе, гарантированных законодательством РФ и ратифицированных международными правовыми документами.
«Создается специальная ресурсная зона и ресурсный класс. За каждым ребенком закреплен специально подготовленный тьютор. Ребенок посещает уроки в общем классе сначала 15 минут, потом 20 и так далее. Если на занятии появляется какой-то дискомфорт, тьютор может предложить ребенку отдохнуть в ресурсной зоне, а затем продолжить занятия в ресурсном классе. В итоге дети учатся учиться с другими детьми в общеобразовательной школе», — отметила первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.
Проект уже работает на территории Москвы, запускается в различных регионах.
«Помимо того что это, на мой взгляд, настоящая инклюзия, есть еще немаловажный итог — у обычных детей в классе не только формируется правильное отношение к особым детям, но и улучшается успеваемость. Здесь положительный эффект очевиден для всех», — отметила Зимова.
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